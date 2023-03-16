Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. По его словам, российские захватчики цинично обстреляли медучреждение города из дронов.

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Последствия обстрела

Судя по фото, опубликованному Прокудиным, в результате атаки потерпели разрушения соседние здания. Кроме того, значительные механические повреждения получили автомобили, припаркованные во дворе медучреждения.

По предварительной информации, медики и пациенты не пострадали.

Россия в очередной раз обстреляла Херсон / Фото Александр Прокудин

Оккупанты обстреливают Херсон: последние новости

11 марта российская армия обстреляла Херсон. В частности, в результате попадания российского снаряда возле супермаркета погибли трое мирных жителей.

На месте попадания загорелся автомобиль, работа экстренных служб продолжается – на Николаевском шоссе работают спасатели, медики и полицейские.

Кроме того, утром 9 марта россияне нанесли ракетный удар по Херсону. Они попали в остановку общественного транспорта на площади Корабельной, где в то время находились люди.

К сожалению, не обошлось без жертв – погибли 3 человека. Двое из них – мужчина и женщина, были непосредственно на остановке.

От обломка ракеты, попавшего в киоск, умерла еще одна женщина. На месте, куда попала вражеская ракета, осталось только пепелище.

Почему воздушная тревога в Украине звучит чаще

Последние несколько дней на всей территории Украины чаще объявляется воздушная тревога. Такая ситуация связана с активностью МиГ-31К. Как отметил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, этот истребитель стал взлетать чаще.

Игнат предположил, что 14 марта полеты были тренировочными. Взлеты происходили с территории России (Саваслейка) и Белоруси (Мачулищи). Таким образом, противник, вероятно, готовит младший летный состав, чтобы усиливать свои способности в будущем.

В то же время в Воздушных силах ВСУ призвали украинцев не относиться небрежно к полетам Миг-31К. Ведь в любой момент враг может нанести ракетный удар по территории Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что страна-террористка использует своеобразную "тактику", чтобы в очередной раз запугать украинцев.