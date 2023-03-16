Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його словами, російські загарбники цинічно обстріляли медзаклад міста з дронів.

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Наслідки обстрілу

Судячи з фото, опублікованого Прокудіним, у результаті атаки зазнали руйнувань сусідні будівлі. Крім того, значні механічні пошкодження отримали автівки, припарковані на подвір'ї медзакладу.

За попередньою інформацією, медики та пацієнти не постраждали.

Росія вкотре обстріляла Херсон / Фото Олександр Прокудін

Окупанти обстрілюють Херсон: останні новини

11 березня російська армія обстріляла Херсон. Зокрема, внаслідок влучання російського снаряда біля супермаркету загинуло троє мирних жителів.

На місці влучання загорівся автомобіль, робота екстрених служб триває – на Миколаївському шосе працюють рятувальники, медики та поліцейські.

Крім того, вранці 9 березня росіяни завдали ракетного удару по Херсону. Вони поцілили у зупинку громадського транспорту на площі Корабельній, де у той час були люди.

На жаль, не минулося без жертв – загинули 3 людини. Двоє з них – чоловік та жінка, що були безпосередньо на зупинці.

Від уламка ракети, який влучив у кіоск померла ще одна жінка. На місці, куди влучила ворожа ракета, залишилося тільки згарище.

Чому повітряна тривога в Україні лунає частіше

Останні декілька днів по всій території України частіше оголошується повітряна тривога. Така ситуація пов'язана з активністю Міг-31К. Як зазначив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, цей винищувач став злітати частіше.

Ігнат припустив, що 14 березня польоти були тренувальними. Злети відбувалися з території Росії (Саваслейка) та Білорусі (Мачулищі). Таким чином противник, ймовірно, готує молодший льотний склад, щоб посилювати свої спроможності у майбутньому.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ закликали українців не ставитися недбало до польотів Міг-31К. Адже у будь-який момент ворог може завдати ракетного удару по території України.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що країна-терористка використовує своєрідну "тактику", аби вчергове залякати українців.