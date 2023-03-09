На жаль, без жертв не минулося, – загинули 3 людини. Що відомо про цинічний акт терору росіян – розповідає 24 Канал.

Читайте також Ми побачили нову тактику, – Гуменюк про нічний обстріл росіян

У кіоску загинула жінка: деталі смертоносного удару

Вранці очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, що російські загарбники 9 березня вкотре обстріляли Херсон. Зокрема окупанти влучили у зупинку громадського транспорту на площі Корабельній.

Смертоносний снаряд влучив у зупинку в Херсоні / Фото "Суспільне Херсон"

Наразі відомо, що внаслідок обстрілу зупинки загинули 3 людини. Чоловік та жінка стояли на зупинці, коли туди поцілив снаряд. Ще одна жінка померла від уламка ракети, який влучив у кіоск.

Також є інформація про щонайменше 2 постраждалих. Станом на 13:00 обстріли міста продовжуються.

У Херсонській ОВА поділилися кадрами з місця подій. "На місці згарища кілька хвилин тому була зупинка громадського транспорту", – зазначили у повідомленні.

Зверніть увагу Не можуть відмовитись від цієї ідеї: яка мета масованих обстрілів росіян

Масований удар окупантів 9 березня: коротко про головне