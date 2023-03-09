К сожалению, без жертв не обошлось, – погибли 3 человека. Что известно о циничном акте террора россиян – рассказывает 24 Канал.

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В киоске погибла женщина: детали смертоносного удара

Утром глава Офиса Президента Андрей Ермак, что российские захватчики 9 марта в очередной раз обстреляли Херсон. В частности, оккупанты попали в остановку общественного транспорта на Корабельной площади.

Смертоносный снаряд попал в остановку в Херсоне / Фото "Общественное Херсон"

Известно, что в результате обстрела остановки погибли 3 человека. Двое из них стояли на остановке, куда попал снаряд. Еще одна женщина умерла от обломка ракеты, который прилетел в киоск.

Известно, что в результате обстрела остановки погибли 3 человека. Мужчина и женщина стояли на остановке, когда туда попал снаряд. Еще одна женщина умерла от обломка попавшей в киоск ракеты.

Также есть информация о, по меньшей мере, 2 пострадавших. По состоянию на 13.00 обстрелы города продолжаются.

В Херсонской ОВВ поделились кадрами с места событий. "На месте пожарища несколько минут назад была остановка общественного транспорта", – отметили в сообщении.

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