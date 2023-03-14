Заметим, что о подрыве железнодорожной дороги партизанами стало известно еще в воскресенье, 12 марта, хотя сам инцидент произошел днем раньше. Вместе с тем спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона констатировала, что это событие оказывает очень большое влияние на врага, – информирует 24 Канал.

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Три аспекта

Как отметила спикер, во-первых, этот инцидент ударяет по морально-психологическому состоянию врага, поскольку партизаны взорвали железную дорогу на территориях, которые сейчас "вроде бы" контролируют оккупанты.

Это очень мощный удар. Во-вторых, это физическое повреждение логистического транспортного пути, которое действительно влияет на дальнейшую логистику и на дальнейшее снабжение местоположения подразделений,

– сказала Гуменюк.

В-третьих, по ее словам, это доказывает тот факт, что изменения в логистике захватчиков "координируются" не только Силами обороны с правого берега, но и – местным населением, выражающим таким образом несогласие и неготовность принимать "русский мир".

Таким образом враг страдает и морально, и материально,

– резюмировала спикер.

Что известно о подрыве железной дороги партизанами

Следует отметить, что представители движения "Атеш" взорвали фрагмент железной дороги между поселками Раденск и Абрикосовка Херсонской области. Собственно, об этом говорится в официальном сообщении партизанского сообщества.

Также Наталья Гуменюк уже комментировала раньше этот инцидент. Она отмечала, что хотя и оккупанты могут быстро восстановить сообщение, однако это также можно назвать "репетицией" для дальнейших более масштабных диверсий.

В заключение лишь добавим, что партизанское движение "Атеш" начало формироваться в начале широкомасштабного вторжения. Сейчас работает оно не только на оккупированных территориях Украины, но и – в глубине России. Важно, что учредителями его являются украинцы совместно с крымскими татарами.

Последствия подрыва партизанами железной дороги в Херсонской области: смотрите видео с телеграм-канала движения "Атеш"