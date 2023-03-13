Соответствующее заявление сделала спикер Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, отвечая на реплику о том, что враг может быстро восстановить поврежденный участок, пишет 24 Канал.

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Партизаны помогают контролировать логистику врага

Гуменюк объяснила, что для того, чтобы провести масштабную акцию, нужно немного порепетировать и перенаправить действия врага.

Для того чтобы совершить масштабную какую-то акцию, необходимо немного порепетировать. Кроме того, нужно осознавать, понимать и перенаправить действия врага на определенные направления для того, чтобы освободить для своих действий другие,

– сказала Гуменюк.

Она добавила, что партизаны в Украине помогают контролировать логистические и транспортные пути врага.

Что известно о диверсии партизан

Партизанское движение "Атеш" сообщило, что 11 марта устроило диверсию на оккупированной территории Херсонской области. Партизаны подорвали железнодорожное полотно и показали видео работы.

Железнодорожное полотно подорвали между поселками Раденск и Абрикосовка с целью воспрепятствования поставкам российской группировки в Херсонской и Запорожской областях.

В результате диверсии прервано снабжение железнодорожными путями российской армии. Представители "Атеш" отметили, что постоянно проводят разведку, чтобы добиться таких результативных операций.

Отметим, что партизанское движение "Атеш" провело разведку на аэродроме в Саках, что во временно оккупированном Крыму. В ходе этого было обнаружено, что охрана объекта на низком уровне.

Около аэродрома расположены четыре высотки, одна из которых – военное общежитие. Вахтеров в нем нет, но все жители знают друг друга. На аэродром имеется 2 входа. Один из них в нескольких десятках метров от общежития. Однако ни одно окно из многоэтажек рядом не выходит на аэродром.

Также, по словам представителей "Атеша", они уже успели интегрироваться в большинство силовых ведомств в оккупированном Мелитополе. Речь, в частности, о вооруженных силах России и российской гвардии.