Відповідну заяву зробила речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, відповідаючи на репліку про те, що ворог може швидко відновити пошкоджену ділянку, пише 24 Канал.

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Партизани допомагають тримати під контролем логістику ворога

Гуменюк пояснила, що для того, щоб провести масштабну акцію, слід трішки порепетирувати та переспрямувати дії ворога.

Для того, щоб вчинити масштабну якусь акцію, необхідно трошки порепетирувати. Крім того, треба усвідомлювати, розуміти і переспрямувати дії ворога на певні напрямки для того, щоб вивільнити для своїх дій інші,

– сказала Гуменюк.

Вона додала, що партизани в Україні допомагають тримати під контролем логістичні і транспортні шляхи ворога.

Що відомо про диверсію партизанів

Партизанський рух "Атеш" повідомив, що 11 березня влаштував диверсію на окупованій території Херсонської області. Партизани підірвали залізничне полотно та показали відео роботи.

Залізничне полотно підірвали між селищами Раденськ та Абрикосівка з метою перешкоджання постачання російського угруповання в Херсонській та Запорізькій областях.

Унаслідок диверсії перервано постачання залізничними коліями російської армії. Представники "Атеш" зазначили, що постійно проводять розвідку, щоб досягти таких результативних операцій.

Зазначимо, що партизанський рух "Атеш" провів розвідку на аеродромі в Саках, що в тимчасово окупованому Криму. У ході цього виявили, що охорона об'єкта на низькому рівні.

Біля аеродрому розташовані чотири висотки, однак з яких – військовий гуртожиток. Вахтерів у ньому немає, але всі мешканці знають одне одного. На аеродром є 2 входи. Один із них на кілька десятків метрів від гуртожитку. Однак жодне вікно з багатоповерхівок поруч не виходить на аеродром.

Також, за словами представників "Атешу", вони вже встигли інтегруватися у більшість силових відомств в окупованому Мелітополі. Мовиться, зокрема, про збройні сили Росії та російську гвардію.