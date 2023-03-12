Про це повідомили самі ж представники руху і навіть показали відео чудової роботи. Зазначають, що "відпрацювали" партизани ще вчора, 11 березня, а ось прозвітували – сьогодні. Йдеться про сполучення між селищами Раденськ та Абрикосівка.

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З метою перешкоджання постачання рашистського угруповання в Херсонській та Запорізькій областях наші агенти провели успішний диверсійний захід на тимчасово окупованій території. 11.03.2023 було підірвано залізничну колію між населеними пунктами Раденськ та Абрикосівка,

– йдеться у повідомленні.

Щодо результатів – зазначають, що внаслідок диверсії перервано постачання залізничними коліями російської армії.

Представники "Атеш" зазначили, що постійно проводять розвідку, щоб досягти таких результативних операцій.

"Ми працюємо цілодобово задля знищення окупаційних військ та звільнення України", – додали агенти.

Рух "Атеш" підірвав залізницю на окупованій Херсонщині: відео

До слова, сьогодні партизанський рух "Атеш" також прозвітував про розвідку на аеродромі в Саках на території тимчасово окупованого Криму. Агенти виявили, що охорона об'єкта на низькому рівні.