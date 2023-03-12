Об этом в эфире 24 Канала сообщил редактор херсонского портала "Мост" Сергей Никитенко. Враг второй раз ударил по остановке общественного транспорта, когда собрались соответствующие службы.
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Никитенко сообщил, что 11 и 12 марта враг с особой интенсивностью обстреливает Херсонщину. В течение всей недели были зафиксированы прилеты в Херсоне и ближайших населенных пунктах, только понедельник был спокойным.
Стреляют из минометов, артиллерии, градов,
– добавил журналист.
Тактика русских
По словам Никитенко, в последние дни россияне попадают в остановки общественного транспорта в Херсоне. Более того, остановку на Корабельной площади враг обстрелял дважды.
Сначала нанесли удар, от которого погибли три человека. Спустя какое-то время туда приехали спасатели, военные, медики, журналисты, и именно в это время начался второй обстрел.
К счастью, от второго обстрела никто не пострадал, но было понятно, что это тактика россиян,
– сообщил журналист.
Никитенко о ситуации в Херсоне: смотреть видео
Враг обстреливает Херсонщину: последствия
- 11 марта оккупанты еще раз обстреляли Херсонщину. Попадания зафиксировали в Херсоне, Антоновке, Зимовнике, Приднепровском. Кроме того, были 9 раз обстреляны дачные участки островной и береговой части общины. К сожалению, есть погибший.
- В результате попадания российского снаряда возле супермаркета погибли трое мирных жителей. На Николаевском шоссе, по предварительным данным, обломки боеприпасов травмировали двух человек.
- Наталья Гуменюк сообщила, не имея результатов на фронте, захватчики обстреливают мирное население. 11 марта террористы также обстреляли стоянку возле супермаркета в областном центре.