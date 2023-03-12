Про це в ефірі 24 Каналу повідомив редактор херсонського порталу "Мост" Сергій Нікітенко. Ворог вдруге вдарив по зупинці громадського транспорту, коли там зібралися відповідні служби.
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Нікітенко повідомив, що 11 та 12 березня ворог з особливою інтенсивністю обстрілює Херсонщину. Протягом усього тижня були зафіксовані прильоти у Херсоні та найближчих населених пунктах, лише понеділок був спокійним.
Стріляють з мінометів, артилерії, градів,
– додав журналіст.
Тактика росіян
За словами Нікітенко, останніми днями росіяни влучають в зупинки громадського транспорту в Херсоні. Ба більше, зупинку на Корабельній площі ворог обстріляв двічі.
Спочатку завдали удару, від якого загинуло троє людей. Через певний час туди приїхали рятівники, військові, медики, журналісти, і саме в цей час почався другий обстріл.
На щастя, від другого обстрілу ніхто не постраждав, але було зрозуміло, що це тактика росіян,
– повідомив журналіст.
Нікітенко про ситуацію в Херсоні: дивитись відео
Ворог обстрілює Херсонщину: наслідки
- 11 березня окупанти вкотре обстріляли Херсонщину. Влучення зафіксували в Херсоні, Антонівці, Зимівнику, Придніпровському. Окрім того, було 9 разів обстріляно дачні ділянки острівної та берегової частини громади. На жаль, є загиблий.
- Внаслідок влучання російського снаряда біля супермаркету загинуло троє мирних жителів. На Миколаївському шосе, за попередніми даними, уламки боєприпасів травмували двох людей.
- Наталія Гуменюк повідомила, не маючи результатів на фронті, загарбники обстрілюють мирне населення. 11 березня терористи також обстріляли стоянку біля супермаркету в обласному центрі.