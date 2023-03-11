Про найважливіші сьогоднішні події на міжнародній арені та фронті читайте у матеріалі 24 Каналу.
Важливо У 5–7 разів більше, ніж Україна: Подоляк назвав втрати окупантів під Бахмутом
Станом на 11 березня в Україні триває 381 день повномасштабного вторгнення Росії. Наші захисники та захисниці титанічними зусиллями тримають оборону та дають відсіч окупантам.
Про найважливіші сьогоднішні події на міжнародній арені та фронті читайте у матеріалі 24 Каналу.
Важливо У 5–7 разів більше, ніж Україна: Подоляк назвав втрати окупантів під Бахмутом