О самых важных сегодняшних событиях на международной арене и фронте читайте в материале 24 Канала.
Важно В 5–7 раз больше, чем Украина: Подоляк назвал потери оккупантов под Бахмутом
По состоянию на 11 марта в Украине продолжается 381-й день полномасштабного вторжения России. Наши защитники и защитницы титаническими усилиями держат оборону и дают отпор оккупантам.
О самых важных сегодняшних событиях на международной арене и фронте читайте в материале 24 Канала.
Важно В 5–7 раз больше, чем Украина: Подоляк назвал потери оккупантов под Бахмутом