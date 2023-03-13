Соответствующее заявление сделала спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, рассказывая о работе ВСУ в Херсонской области, пишет 24 Канал.

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Херсон обстреливают все меньше

Враг продолжает коварно обстреливать правый берег Херсонской и часть Николаевской области именно с Кинбурнской косы. Сегодняшний обстрел Куцурубской общины происходил именно оттуда. Оккупанты располагают РСЗО среди мирного населения, между домами и дворами. Однако украинская сторона имеет несколько стратегий ответа и работает над тем, чтобы оккупанты не имели возможности подтягивать резервы.

Наталья Гуменюк подчеркивает, что ВСУ проводят успешную работу по оттеснению врага. Постоянная контрбатарейная работа дает свои результаты.

По словам Гуменюк, враг стал меньше обстреливать город Херсон и правобережную часть. Если за прошедшие несколько суток фиксировали около 90 обстрелов, то за последние сутки – менее 70 обстрелов.

Это говорит, что наша работа приносит результат. Мы продолжаем отодвигать врага, а по их поведению видим, что они маневрируют как можно дальше, отодвигая свои силы и резервы на следующие рубежи обороны,

– заявила Гуменюк.

Ситуация на оккупированной части Херсонской области