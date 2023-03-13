Відповідну заяву зробила речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, розповідаючи про роботу ЗСУ на Херсонщині, пише 24 Канал.

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Херсон обстрілюють все менше

Ворог продовжує підступно обстрілювати правий берег Херсонщини та частину Миколаївської області саме з Кінбурнської коси. Сьогоднішній обстріл Куцурубської громади відбувався саме звідти. Окупанти розташовують РСЗВ серед мирного населення, поміж будинків та дворів. Однак, українська сторона має декілька стратегій відповіді й працює над тим, аби окупанти не мали змоги підтягувати резерви.

Наталія Гуменюк підкреслює, що ЗСУ проводять успішну роботу щодо відсування ворога. Постійна контрбатарейна робота дає свої результати.

За словами Гуменюк, ворог став менше обстрілювати місто Херсон та правобережну частину. Якщо за минулі кілька діб фіксували близько 90 обстрілів, то за останню добу – менше ніж 70 обстрілів.

Це говорить про те, що наша робота дає результат. Ми продовжуємо відсувати ворога, а за їхньою поведінкою бачимо, що вони маневрують якомога далі, відсуваючи свої сили та резерви на наступні рубежі оборони,

– заявила Гуменюк.

Ситуація на окупованій частині Херсонської області