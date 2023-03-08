Об этом в комментарии 24 Каналу заявил депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. По его словам, россияне штрафуют тех, у кого есть автомобили с украинскими номерными знаками.

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"Соответственно, это можно сделать только тем, кто все же взял российский паспорт. Пугают тем, что вскоре уже начнут изымать их", – рассказал он.

Хлань рассказал, что оккупанты, фактически, прекратили пропускать такие авто через админграницу с оккупированным Крымом и запугивают, что будут изымать все не перерегистрированное имущество.

История повторяется

Гауляйтер Владимир Сальдо, отметил депутат Херсонского облсовета, заявил о якобы подготовке к выборам в госдуму России. Россияне надеются их провести в сентябре.

Даже созвали там свои фейковые "избиркомы". Продолжают создавать "картинку", что вроде бы они там "надолго", – сказал Сергей Хлань.

Военнослужащий ВСУ отметил, что такие "картинки" уже видели и в Херсоне, и на правобережной Херсонщине, когда оккупанты проводили фейковые "референдумы", а потом убегали.

"Теперь все то же они пытаются делать на оккупированной левобережной части Херсонщины. Но я думаю, что они и сами сейчас понимают, что им недолго осталось там находиться", – рассказал он.

Хлань отметил, что часть коллаборантов понемногу убегает пока что в оккупированный Крым.

Почему оккупанты на Херсонщине ждут украинского контрнаступления: смотрите видео

Оккупанты ждут украинского контрнаступления

Сергей Хлань подчеркнул, что находящиеся в оккупированных городах российские солдаты рядового состава ждут, когда ВСУ начнет свое контрнаступление.

Они говорят: "Когда ваши начнут наступать, чтобы мы убрались отсюда?". Они думают, что убегающие смогут сохранить свою жизнь",

– отметил он.

Крым как "спасительница"

По словам депутата Херсонского областного совета, бежать россияне могут пока что только в оккупированный Крым.

"Они считают и думают, что в Крыму им будет все же опасно, но рассчитывают, что Крым для них пока "спасительница", – рассказал Хлань.

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