Об этом 24 Каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, россияне проводят практику принудительной депортации, если люди отказываются следовать российским "правилам".

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Нужна эвакуация с левого берега

Владимир Молчанов рассказал, что в оккупированных общинах юга Херсона, россияне успешно насаждают российскую жизнь. Они заставляют украинцев получать российские паспорта, а те, кто отказываются, не смогут получать пенсию.

При этом возможности получить украинскую пенсию или зарплату – нет. Российские оккупанты остановили безналичное обращение и даже забрали у предпринимателей терминалы для оплат.

Они конфисковали имущество у всех, кто не перерегистрировался по российскому законодательству и не начал платить налоги в рублях в российский бюджет,

– отметил активист.

Молчанов также рассказал об издевательствах над школьниками, которых заставляют учиться в уже российских школах, а за отказ угрожают лишать родительских прав. После такого лишения россияне угрожают детей отправлять в Россию, а родителей "депортировать" на подконтрольную Украине территорию.

"Они просто берут человека, как он был, в тапочках, вывозят в поселок Каменскоє к реке, там выбрасывают и говорят, чтобы шел на север к своим "украм", – сказал активист.

Нужна эвакуация

Владимир Молчанов подчеркнул, что многие люди хотят эвакуироваться с оккупированных территорий, но не имеют такой возможности. Единственной возможностью уехать оттуда – выезд через Крым и Северный Кавказ в Латвию или Грузию. Стоимость такой поездки составляет около 600 долларов, поэтому у многих людей нет такой возможности.

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Активист призывает наладить процесс эвакуации украинцев с оккупированных территорий и, например, оплачивать перевозчикам эвакуационные рейсы на оккупированных территориях.

"Таким образом нам нужно спасать наших детей, потому что я думаю так, что пол года полноценного российского обучения в их школах, и они просто воспитают тех же подобных людей, которых мы видим сейчас в рядах так называемой "народной милиции ДНР", – отметил Молчанов .

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