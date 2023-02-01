Об этом 24 Каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, россияне проводят практику принудительной депортации, если люди отказываются следовать российским "правилам".
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Нужна эвакуация с левого берега
Владимир Молчанов рассказал, что в оккупированных общинах юга Херсона, россияне успешно насаждают российскую жизнь. Они заставляют украинцев получать российские паспорта, а те, кто отказываются, не смогут получать пенсию.
При этом возможности получить украинскую пенсию или зарплату – нет. Российские оккупанты остановили безналичное обращение и даже забрали у предпринимателей терминалы для оплат.
Они конфисковали имущество у всех, кто не перерегистрировался по российскому законодательству и не начал платить налоги в рублях в российский бюджет,
– отметил активист.
Молчанов также рассказал об издевательствах над школьниками, которых заставляют учиться в уже российских школах, а за отказ угрожают лишать родительских прав. После такого лишения россияне угрожают детей отправлять в Россию, а родителей "депортировать" на подконтрольную Украине территорию.
"Они просто берут человека, как он был, в тапочках, вывозят в поселок Каменскоє к реке, там выбрасывают и говорят, чтобы шел на север к своим "украм", – сказал активист.
Нужна эвакуация
Владимир Молчанов подчеркнул, что многие люди хотят эвакуироваться с оккупированных территорий, но не имеют такой возможности. Единственной возможностью уехать оттуда – выезд через Крым и Северный Кавказ в Латвию или Грузию. Стоимость такой поездки составляет около 600 долларов, поэтому у многих людей нет такой возможности.
Херсонский активист призывает эвакуировать украинцев из оккупированной Херсонщины: смотрите видео
Активист призывает наладить процесс эвакуации украинцев с оккупированных территорий и, например, оплачивать перевозчикам эвакуационные рейсы на оккупированных территориях.
"Таким образом нам нужно спасать наших детей, потому что я думаю так, что пол года полноценного российского обучения в их школах, и они просто воспитают тех же подобных людей, которых мы видим сейчас в рядах так называемой "народной милиции ДНР", – отметил Молчанов .
Что происходит в Херсонской области: главное
- Россияне постоянно обстреливают Херсонщину, в том числе областной центр. По данным британской разведки, точное обоснование России для расходования своих ограниченных запасов боеприпасов здесь неясно.
- Оккупанты имитируют активность на левобережье, в частности уничтожают линию обороны, которую сами и возвели. Так они хотят продемонстрировать, что готовы атаковать, но на самом деле все, что они могут – это обстреливать населенные пункты на правом берегу.
- Враг постоянно запускает в акваторию Днепра вблизи Херсона диверсионно-разведывательные группы. За 30 января уничтожили минимум 5 лодок с группами кафиров.