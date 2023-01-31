Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель объединенного прессцентра Сил обороны таврического направления Евгений Ерин, передает 24 Канал.
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Он сообщил, что враг постоянно запускает в акваторию Днепра, на острова вблизи Херсона диверсионно-разведывательные группы.
Но наши защитники внимательно следят за этим направлением. За минувшие сутки уничтожили минимум 5 легких моторных лодок с группами кафиров,
– отметил Ерин.
Также руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления отметил, что 30 января российская армия обстреляла Херсон из Градов и 120-миллиметровых минометов. Цель захватчиков – запугать местное население и распространить панические настроения.
Херсон находится под регулярным обстрелом врага
Российские оккупанты не прекращают обстреливать Херсон. Город регулярно находится под вражескими обстрелами.
- 19 января центр города снова оказался под атакой захватчиков. Они обстреляли жилые дома.
- А в течение 20 января российские боевики совершили 36 обстрелов территории Херсонской области. Сам Херсон русские оккупанты обстреляли 11 раз.
- 21 января во Львовскую область привезли больных из Херсона. Это массовая медицинская эвакуация с начала войны. Чтобы забрать всех людей, было привлечено 26 скорых карет.
- 29 января город оказался под массированным ударом врага. Враг гнал по жилым кварталам города. В Министерстве здравоохранения сообщили, что враг обстрелял областную клиническую больницу Херсона.