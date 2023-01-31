Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель объединенного прессцентра Сил обороны таврического направления Евгений Ерин, передает 24 Канал.

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Он сообщил, что враг постоянно запускает в акваторию Днепра, на острова вблизи Херсона диверсионно-разведывательные группы.

Но наши защитники внимательно следят за этим направлением. За минувшие сутки уничтожили минимум 5 легких моторных лодок с группами кафиров,

– отметил Ерин.

Также руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления отметил, что 30 января российская армия обстреляла Херсон из Градов и 120-миллиметровых минометов. Цель захватчиков – запугать местное население и распространить панические настроения.

Херсон находится под регулярным обстрелом врага

Российские оккупанты не прекращают обстреливать Херсон. Город регулярно находится под вражескими обстрелами.