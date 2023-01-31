Про це в ефірі телемарафону розповів керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Євген Єрін, передає 24 Канал.
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Він повідомив, що ворог постійно запускає в акваторію Дніпра, на острови поблизу Херсона, диверсійно-розвідувальні групи.
Але наші оборонці пильно стежать за цим напрямком. За минулу добу знищили мінімуму 5 легких моторних човнів із групами окупантів,
– зазначив Єрін.
Також керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку зазначив, що 30 січня російська армія обстріляла Херсон з Градів та 120-міліметрових мінометів. Мета загарбників – залякати місцеве населення і поширити панічні настрої.
Херсон перебуває під регулярним обстрілом ворога
Російські окупанти не припиняють обстрілювати Херсон. Місто регулярно перебуває під ворожими обстрілами.
- 19 січня центр міста знову опинився під атакою загарбників. Вони обстріляли житлові будинки.
- А протягом 20 січня російські бойовики здійснили 36 обстрілів території Херсонської області. Сам Херсон російські окупанти обстріляли 11 разів.
- 21 січня на Львівщину привезли хворих з Херсона. Це наймасовіша медична евакуація з початку війни. Щоб забрати усіх людей, було залучено 26 карет швидких.
- 29 січня місто опинилося під масованим ударом ворога. Ворог гатив по житлових кварталах міста. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що ворог обстріляв обласну клінічну лікарню Херсону.