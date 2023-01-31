Про це в ефірі телемарафону розповів керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Євген Єрін, передає 24 Канал.

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Він повідомив, що ворог постійно запускає в акваторію Дніпра, на острови поблизу Херсона, диверсійно-розвідувальні групи.

Але наші оборонці пильно стежать за цим напрямком. За минулу добу знищили мінімуму 5 легких моторних човнів із групами окупантів,

– зазначив Єрін.

Також керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку зазначив, що 30 січня російська армія обстріляла Херсон з Градів та 120-міліметрових мінометів. Мета загарбників – залякати місцеве населення і поширити панічні настрої.

Херсон перебуває під регулярним обстрілом ворога

Російські окупанти не припиняють обстрілювати Херсон. Місто регулярно перебуває під ворожими обстрілами.