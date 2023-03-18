Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. За його словами, зараз на Херсонщині головним завданням української оборони є відтіснити росіян якнайдалі з лівого берега, аби їхня артилерія не змогла діставати до Херсона.

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Хлань повідомив, що 17 – 18 березня інтенсивність обстрілів Херсона дещо зменшилась. Це сталося завдяки контрбатарейній роботі української артилерії.

Вона накриває артилерію ворога на лівому березі, відтісняє її від берегової лінії. Тому що окупанти саме з берега, з відстані 10 – 15 кілометрів ведуть обстріли своєю артилерією, інколи навіть обстрілюють з танків,

– додав мовець.

Ворог частіше використовує дрони

Депутат повідомив, що ворог почав застосовувати нову тактику – дрони, зокрема дронів з вибухівкою. Один з таких безпілотників скинув вибухівку на територію херсонського медичного закладу.

Можна зробити висновок, що окупанти отримали певне підкріплення дронами і зараз змінюють стратегію та починають використовувати їх, щоб відстежувати машини ДСНС, пожежників та влучати по критичній інфраструктурі.

Хлань про ситуацію на Херсонщині: дивитись відео

ЗСУ б'ють по ворогові

Також відомо, що на лівому березі в окупантів неспокійно, вони передислоковують техніку. Хлань зауважив, що Збройні сили України постійно завдають точкових ударів по місцях скупчення окупантів. Зараз основним завданням ЗСУ є знищення артилерії ворога.

Також депутат повідомив, що неподалік Генічеська в Новотроїцькому окупанти розташували на базі одного з аграрних підприємств свою військову частину, адже вважали це безпечним місцем. Там перебувала понад сотня військових з технікою.

Туди абсолютно влучно прилетів HIMARS. Як повідомляють місцеві: в живих залишилось не більше десятка росіян,

– додав посадовець.

Цікаво, що росіяни оточили цю територію і заявили власнику підприємства, що будуть там влаштовувати меморіальний комплекс.

Однак до цього не дійде, росіянам не варто сподіватися на спорудження подібних комплексів, а краще думати як тікати. Для окупантів немає безпечних місць на окупованій Херсонщині – де б вони не перебували, туди в будь-якому випадку прилетить, резюмував Хлань

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