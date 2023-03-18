Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. За його словами, зараз на Херсонщині головним завданням української оборони є відтіснити росіян якнайдалі з лівого берега, аби їхня артилерія не змогла діставати до Херсона.
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Хлань повідомив, що 17 – 18 березня інтенсивність обстрілів Херсона дещо зменшилась. Це сталося завдяки контрбатарейній роботі української артилерії.
Вона накриває артилерію ворога на лівому березі, відтісняє її від берегової лінії. Тому що окупанти саме з берега, з відстані 10 – 15 кілометрів ведуть обстріли своєю артилерією, інколи навіть обстрілюють з танків,
– додав мовець.
Ворог частіше використовує дрони
Депутат повідомив, що ворог почав застосовувати нову тактику – дрони, зокрема дронів з вибухівкою. Один з таких безпілотників скинув вибухівку на територію херсонського медичного закладу.
Можна зробити висновок, що окупанти отримали певне підкріплення дронами і зараз змінюють стратегію та починають використовувати їх, щоб відстежувати машини ДСНС, пожежників та влучати по критичній інфраструктурі.
Хлань про ситуацію на Херсонщині: дивитись відео
ЗСУ б'ють по ворогові
Також відомо, що на лівому березі в окупантів неспокійно, вони передислоковують техніку. Хлань зауважив, що Збройні сили України постійно завдають точкових ударів по місцях скупчення окупантів. Зараз основним завданням ЗСУ є знищення артилерії ворога.
Також депутат повідомив, що неподалік Генічеська в Новотроїцькому окупанти розташували на базі одного з аграрних підприємств свою військову частину, адже вважали це безпечним місцем. Там перебувала понад сотня військових з технікою.
Туди абсолютно влучно прилетів HIMARS. Як повідомляють місцеві: в живих залишилось не більше десятка росіян,
– додав посадовець.
Цікаво, що росіяни оточили цю територію і заявили власнику підприємства, що будуть там влаштовувати меморіальний комплекс.
Однак до цього не дійде, росіянам не варто сподіватися на спорудження подібних комплексів, а краще думати як тікати. Для окупантів немає безпечних місць на окупованій Херсонщині – де б вони не перебували, туди в будь-якому випадку прилетить, резюмував Хлань
Новини Херсонщини: основне
- Наталія Гуменюк підкреслює, що ЗСУ проводять успішну роботу щодо відсування ворога. Постійна контрбатарейна робота дає свої результати.
- Партизанський рух "Атеш" влаштував чергову диверсію на окупованій території Херсонської області. Партизани зуміли підірвати залізничне полотно. Українські військові стверджують, що це тільки репетиція перед масштабними діями.
- Росіяни на Херсонщині застосовують тактику двох обстрілів. Спочатку завдали удару по зупинці громадського транспорту, від якого загинуло троє людей. Через певний час туди приїхали рятівники, військові, медики, журналісти, і саме в цей час почався другий обстріл.