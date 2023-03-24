Про це 24 Каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, у населених пунктах, де окупанти розташували свої позиції, ведеться прицільний контроль дій цивільних.

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Росіяни деградують

Володимир Молчанов повідомив, що на тимчасово окупованій частині Херсонщині постійно відбуваються ротації росіян. Їх перекидають на східний напрямок, де значно не вистачає особового складу для протистояння із ЗСУ.

"Більша частина військ, які стоять тут, на Лівому боці, не зайняті безпосередньо в процесах війни, тобто вони не здійснюють обстріли з артилерії, мінометів, не виконують спостереження чи керування дронами", – пояснив він.

За його словами, окупанти тут натомість "морально розкладаються". Звісно, не обходиться без традиційного мародерства. Натомість є досягнення – на Лівому березі російські солдати вже не крадуть їжу.

Що вивозять із Херсонщини окупанти

Херсонський активіст розказав, що у полі уваги окупантів – заселення в покинуті оселі місцевих жителів у прибережних населених пунктах.

"Вони їх відшукують з допомогою місцевих колаборантів, часто просто стукають у двері, якщо не відчиняють, то ламають їх", – пояснив він і додав, що нерідко людей із власних домівок росіяни просто насильно виганяли, прикриваючись "евакуацією".

Молчанов зосередив увагу, що з пустими руками оселі, звісно, росіяни не покидають.

Забирають з собою на пам'ять такі сувенірчики: бойлери, пральні машинки. Тобто те, що люди, звичайно, коли виїжджають, тим більше, якщо це примусове вивезення, то з собою не забирають, – наголосив він.

За його словами, росіяни вкрай вподобали український посуд, настінні годинники та килими.

"Все, що можна собі уявити, навіть батареї опалення, усе це везеться в Джанкой на залізничну станцію, яка нещодавно піддалася нашим атакам. Там вже барахолка така в Джанкої існує, де вони все це продають", –пояснив він.

Також росіяни буквально полюють на алкоголь, чому можна й не дивуватися.

Херсонський активіст зазначив, що мародерство на Лівому березі не є таким стихійним у порівнянні із ситуацією, яка була на Правому березі Херсонщини.

Де ховаються окупанти

Володимир Молчанов повідомив, що основна частина російських військових замаскувалася в лісах.

"Щобільше, у них там протиповітряна оборона, зокрема, ближньої дії проти дронів. Вони там абсолютно повністю довкола себе замінували все – через це небезпеки там не відчувають", – розповів він.

За його словами, на Лівому березі або поблизу нього стоїть близько 8 тисяч російських солдатів, які дислокуються переважно в житлових багатоквартирних будинках або приватному секторі в Новій Каховці, Олешках, Новій Пристані.

Росіяни можуть, як не дивно, постраждати від власного "дружнього" вогню, тому що російські артилеристи поступово піддають вже окуповані ними території своїм обстрілам. Особливо зараз страждають Олешки, менше Гола Пристань і Каховка,

– додав він.

Активіст пояснив, що, ймовірно, у такий спосіб окупанти хочуть спонукати людей виїжджати.

Українці навіть в окупації не здаються

Мовчанов зосередив увагу, що росіяни дещо прискіпливо ставлять до місцевого населення, бо кожного підозрюють у співпраці із ЗСУ.

Якщо побачать цивільного поряд зі своїми позиціями, то можуть просто по ньому стріляти або прискіпливо перевіряти його документи та мобільний телефон,

– пояснив він.

Також активіст розказав, що українці навчилися обманювати росіян і грати за їхніми ж правилами. Окупанти примусово виселяють із осель тих українців, які не мають відповідних документів на житло.

"Будь-які підробки проходять, бо російські військові не розуміють української мови. По-друге, вони не розуміють взагалі правил документообігу", – поділився він.

На його думку, росіяни все ще намагаються поширити свій вплив на тимчасово окупованих територіях.

"Видають на постійній основі російські різні пенсії, соціальні допомоги", – зауважив він.

Активіст пояснив, що гроші завозяться готівкою в режимі так званого мобільного соціального офісу. Інколи приїжджають лікарі.

Це все, на що можуть розраховувати жителі обох Каховок, Голої Пристані та Олешок. Там значною мірою продовжує існувати гривня, попри всі репресії росіян,

– підкреслив він.

До того ж на Херсонщині російської шкільної освіти немає. Діти, які не виїхали, відвідують онлайн-уроки за українськими програмами. Абсолютно всі мешканці Лівого берегу чекають на ЗСУ.

Деокупація Херсонщини: останнє