Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, Сили оборони України намагаються очищати від окупантів смугу у 20 – 30 кілометрів на лівому березі Дніпра.

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Українська артилерія "випалює" ворога

Як пояснив Світан, це та про відстань, на якій може працювати високоточна артилерія, яка є в України. Насамперед йдеться про артилерію 155 калібру. Уздовж правого берега Дніпра збирається певна кількість наших артилерійських батарей, які з високою точністю знищують російські об'єкти на протилежному боці ріки.

Це початок артилерійської підготовки, яка передує наступальним діям. Протягом кількох тижнів ми будемо випалювати цю смугу в 30 кілометрів. Там не залишиться жодного російського стаціонарного пункту або техніки,

– наголосив Світан.

Далі ж, на думку військового експерта, Збройні Сили України почнуть наступальні дії.

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ЗСУ можуть форсувати Дніпро

У залежності від задуму командування українські захисники можуть здійснити форсування Дніпра. Світан зазначив, що це може статися у різних місцях:

у районі Кінбурнської коси,

біля Олешок та Херсона;

або ж у Новій Каховці.

За словами військового експерта, останній напрямок є дуже перспективним для наступальних дій ЗСУ.

Форсування Дніпра у районі Нової Каховки відкриває шлях у буквально 70 кілометрів до Криму, зокрема до Армянська,

– наголосив Світан.

Він додав, що "випалювання" росіян на лівому березі Дніпра якраз і дасть нам можливість відчувати себе впевненіше при розгортанні наступальних дій у напрямку Криму.

Загроза для росіян

Якщо ЗСУ підуть у наступ на лівобережжя Херсонщини, російським загарбникам не вдасться втримати свої позиції. Адже, за словами Світана, трикутник Нова Каховка – Олешки – Армянськ фактично затиснений між узбережжям Чорного моря та самим Дніпром.

Тобто наш вихід з Нової Каховки на Армянськ переводить все російське угруповання на лівому березі Дніпра одразу в режим оперативного оточення і загрожує ворогу знищенням,

– зазначив військовий експерт.

Окупанти це чудово розуміють, тому, на думку Світана, не перекидатимуть у цей район додаткові сили.

Росіяни будують оборону так, щоб можна було втекти

Світан наголосив, що у ворога на Херсонщині, навпаки, оборона вибудовується таким чином, аби можна було дуже швидко відійти у разі потреби.

"Як тільки ми почнемо форсування Дніпра, росіяни одразу почнуть відходити. Куди саме вони тікатимуть, залежатиме від того, чи на той час ще існуватиме Кримський міст",– сказав полковник запасу ЗСУ.

Якщо міст залишиться, то окупанти тікатимуть у Крим.

Якщо ж Кримський міст до того часу буде знищений, то росіяни відходитимуть до Маріуполя.

Військовий експерт додав, що Росія зібрала на лівобережжі Херсонщини в основному ар'єргардні бригади, які будуть прикривати відхід окупантів, а не перешкоджати наступу ЗСУ.

Росіяни вже планують відхід з Херсонської та Запорізької областей

Водночас росіяни намагаються створити певне оборонне угруповання у Запорізькій області.

Росіяни збирають сили на напрямку нашого потенційного удару – з Оріхова на Токмак та Мелітополь. На додачу у районі Полог у ворога також є певне угруповання. Там також перспективний напрямок нашого удару – на південь до Азовського узбережжя, тобто з Гуляйполя на Токмак, Пологи, Чернігівку та Бердянськ,

– зазначив Світан.

При цьому ворог збільшує кількість військ на всій 100-кілометровій глибині фронту. Як пояснив полковник запасу ЗСУ, окупанти готуються до стримання української армії. Водночас вони готують певні інженерно-технічні споруди, розставляючи їх у шаховому порядку.

"Це свідчить про те, що росіяни також намагаються виконати оборонні заходи для прикриття відходу. Тобто вже планується відхід росіян з Херсонської та Запорізької областей, як тільки ми почнемо наступальні дії", – сказав військовий експерт.

Ситуація на фронті: коротко