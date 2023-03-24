Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, Силы обороны Украины пытаются очищать от оккупантов полосу в 20 – 30 километров на левом берегу Днепра.

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Украинская артиллерия "выжигает" врага

Как объяснил Свитан, это то расстояние, на котором может работать высокоточная артиллерия, которая есть у Украины. В первую очередь речь идет об артиллерии 155 калибра. Вдоль правого берега Днепра собирается несколько наших артиллерийских батарей, которые с высокой точностью уничтожают российские объекты на противоположной стороне реки.

Это начало артиллерийской подготовки, предшествующей наступательным действиям. В течение нескольких недель мы будем выжигать эту полосу в 30 километров. Там не останется ни одного российского стационарного пункта или техники,

– подчеркнул Свитан.

Далее, по мнению военного эксперта, Вооруженные Силы Украины начнут наступательные действия.

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ВСУ могут форсировать Днепр

В зависимости от плана командования украинские защитники могут осуществить форсирование Днепра. Свитан отметил, что это может произойти в разных местах:

в районе Кинбурнской косы,

возле Олешек и Херсона;

или же в Новой Каховке.

По словам военного эксперта, последнее направление очень перспективно для наступательных действий ВСУ.

Форсирование Днепра в районе Новой Каховки открывает путь буквально в 70 километров до Крыма, в частности до Армянска,

– подчеркнул Свитан.

Он добавил, что "выжигание" россиян на левом берегу Днепра как раз и позволит нам чувствовать себя увереннее при развертывании наступательных действий в направлении Крыма.

Угроза для россиян

Если ВСУ пойдут в наступление на левобережье Херсонской области, российским захватчикам не удастся удержать свои позиции. Ведь, по словам Свитана, треугольник Новая Каховка – Олешки – Армянск фактически зажат между побережьем Черного моря и самим Днепром.

То есть, наш выход из Новой Каховки на Армянск переводит всю российскую группировку на левом берегу Днепра сразу в режим оперативного окружения и угрожает врагу уничтожением,

– отметил военный эксперт.

Оккупанты это прекрасно понимают, поэтому, по мнению Свитана, не будут перебрасывать в этот район дополнительные силы.

Россияне строят оборону так, чтобы можно было убежать

Свитан подчеркнул, что у врага Херсонской области, наоборот, оборона выстраивается таким образом, чтобы можно было очень быстро отойти в случае необходимости.

"Как только мы начнем форсирование Днепра, россияне сразу начнут отходить. Куда именно они будут убегать, будет зависеть от того, будет ли в то время еще существовать Крымский мост", – сказал полковник запаса ВСУ.

Если мост останется, то оккупанты будут убегать в Крым.

Если Крымский мост к тому времени будет уничтожен, то россияне будут отходить в Мариуполь.

Военный эксперт добавил, что Россия собрала на левобережье Херсонской области в основном арьергардные бригады, которые будут прикрывать уход оккупантов, а не препятствовать наступлению ВСУ.

Россияне уже планируют уход из Херсонской и Запорожской областей

В то же время россияне пытаются создать определенную оборонную группировку в Запорожской области.

Россияне собирают силы в направлении нашего потенциального удара – из Орехова на Токмак и Мелитополь. Вдобавок в районе Полог у врага также есть определенная группировка. Там также перспективное направление нашего удара – на юг до Азовского побережья, то есть из Гуляйполя на Токмак, Пологи, Черниговку и Бердянск,

– отметил Свитан.

При этом враг увеличивает количество войск по всей 100-километровой глубине фронта. Как объяснил полковник запаса ВСУ, оккупанты готовятся к сдерживанию украинской армии. В то же время, они готовят определенные инженерно-технические сооружения, расставляя их в шахматном порядке.

"Это свидетельствует о том, что россияне также пытаются выполнить оборонные меры для прикрытия отхода. Уже планируется отход россиян из Херсонской и Запорожской областей, как только мы приступим к наступательным действиям", – сказал военный эксперт.

Ситуация на фронте: коротко