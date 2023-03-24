Поэтому россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ. Но, по мнению спикера Сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрашкивского, ничто их не спасет. Об этом он сказал в эфире 24 Канала.
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Наступательного потенциала у россиян нет
Такие примеры мы у нас уже біли и на Киевском, и на Харьковском и на Херсонском направлениях. Там враг тоже был достаточно серьезно укреплен. Но во время контрнаступательных действий наших войск, отмечает спикер, все остается и они бегут кто куда. О желании оккупантов повторно наступать – нечего и говорить.
Дурак мыслью богатеет. Так же и россияне, укрепляющиеся и мечтающие о наступлениях. Чтобы они восстановили свой наступательный потенциал, должно пройти определенное время,
– подчеркнул Дмитрашковский.
Пока его нет. И потери, полученные под Угледаром, и потери, которые российская армия ежедневно несет в районе Авдеевки и Марьинки – достаточно значительны. "Враг теряет по меньшей мере две – три роты. Раненые в основном не доезжают в больницу, они умирают от потери крови или из-за отсутствия медикаментов", – подытожил представитель Сил обороны Таврического направления.
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- Противник теряет в Украине не только живую силу, но и немало техники. По состоянию на 24 марта наши военные уничтожили: 3 574 танка, 6 921 боевых бронированных машин, 2 616 артиллерийских систем, 511 РСЗО, 276 средств ПВО, 305 самолетов, 290 вертолетов, 2 208 БПЛА оперативно-тактического уровня, 911 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 5 464 автомобильной техники и автоцистерн, 277 единиц специальной техники.