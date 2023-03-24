Тому росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ. Але, на думку речника Сил оборони Таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського, ніщо їх не врятує. Про це він сказав в ефірі 24 Каналу.
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Наступального потенціалу у росіян немає
Такі приклади ми вже мали і на Київському, і на Харківському і на Херсонському напрямках. Там ворог також був досить серйозно укріплений. Але під час контрнаступальних дій наших військ, зазначив речник, усе лишається і вони тікають хто куди. Про бажання окупантів повторно наступати – годі й говорити.
Дурень думкою багатіє. Так само і росіяни, які укріплюються і мріють про наступи. Щоб вони відновили свій наступальний потенціал, має пройти певний час,
– наголосив Дмитрашківський.
Наразі його немає. І втрати, отримані під Вугледаром, і втрати, яких російська армія щодня зазнає в районі Авдіївки та Мар'їнки – досить значні. "Ворог втрачає щонайменше дві – три роти. Поранені здебільшого не доїжджають до шпиталю, вони помирають від втрати крові або через відсутність медикаментів", – підсумував речник Сил оборони Таврійського напрямку.
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- "Друга армія світу" продовжує втрачати своїх бійців, які відправилися воювати проти України. Генштаб ЗСУ повідомив, що за минулу добу ЗСУ ліквідували 1 020 загарбників.
- Так, від початку повномасштабного вторгнення загинуло щонайменше 169 170 російських солдатів. Зауважимо, що це приблизні цифри, тому що здійснювати підрахунки в умовах активних боїв дуже складно.
- Противник втрачає в Україні не лише живу силу, а й чимало техніки. Станом на 24 березні наші військові знищили: 3 574 танки, 6 921 бойових броньованих машин, 2 616 артилерійських систем, 511 РСЗВ, 276 засобів ППО, 305 літаків, 290 гелікоптерів, 2 208 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 911 крилатих ракет, 18 кораблів/катерів, 5 464 автомобільної техніки та автоцистерн, 277 одиниць спеціальної техніки.