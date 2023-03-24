Тому росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ. Але, на думку речника Сил оборони Таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського, ніщо їх не врятує. Про це він сказав в ефірі 24 Каналу.

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Наступального потенціалу у росіян немає

Такі приклади ми вже мали і на Київському, і на Харківському і на Херсонському напрямках. Там ворог також був досить серйозно укріплений. Але під час контрнаступальних дій наших військ, зазначив речник, усе лишається і вони тікають хто куди. Про бажання окупантів повторно наступати – годі й говорити.

Дурень думкою багатіє. Так само і росіяни, які укріплюються і мріють про наступи. Щоб вони відновили свій наступальний потенціал, має пройти певний час,

– наголосив Дмитрашківський.

Наразі його немає. І втрати, отримані під Вугледаром, і втрати, яких російська армія щодня зазнає в районі Авдіївки та Мар'їнки – досить значні. "Ворог втрачає щонайменше дві – три роти. Поранені здебільшого не доїжджають до шпиталю, вони помирають від втрати крові або через відсутність медикаментів", – підсумував речник Сил оборони Таврійського напрямку.

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