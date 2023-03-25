Об этом 24 Каналу рассказал Юрий Соболевский – заместитель председателя Херсонского областного совета. По его словам, оккупанты в Херсонской области за наживу готовы буквально убить друг друга.
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У россиян произошла раздор
Юрий Соболевский объяснил, что у россиян очень сложная система взаимоотношений вообще.
По его мнению, одеяло на себя перетягивают оккупационные власти, большое количество разных кураторов и групп влияния.
Они между собой как пауки в банке на самом деле,
– подчеркнул он.
По его словам, такие недоразумения внутри окупантов видны невооруженным глазом.
оккупанты готовы убивать друг друга
Юрий Соболевский рассказал, что россияне в Херсонской области пытаются реализовать систему еще Советского Союза.
Он сосредоточил внимание, что оккупанты не могут поделить между собой награбленное. Речь идет в первую очередь об имуществе украинских фермеров: земельных участках и сельскохозяйственной технике.
Сейчас там идет борьба за эти ресурсы, активы – кто будет на этом зарабатывать,
– убежден он.
По его словам, при таких условиях дружба исчезает, потому что каждый сам за себя. Более того, оккупанты пытаются подставить друг друга.
Новости по оккупированной Херсонщине
- Херсонский активист Владимир Молчанов рассказал, что россияне на Херсонщине не прекращают мародериты и выгоняют украинцев из собственных домов. Также оккупанты тщательно проверяют местное население, потому что очень боятся, что их позиции сдадут ВСУ.
- 24 марта Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты покинули Новую Каховку на Херсонщине. Впоследствии информация была опровергнута. Украинские власти заверили, что Левый берег Днепра непременно очистится от врага.
- Украинские герои пытаются вычищать полосу в 20 – 30 километрах на Левом берегу. Руководитель объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк подчеркнула, что это очень непростая работа. Кроме того, процесс усложняет то, что российские захватчики прячутся за местными жителями.
- 19 марта местные паблики временно оккупированной Новой Каховки сообщали о пожаре в городе. По предварительной информации, по позициям россиян нанесли удар.