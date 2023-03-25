Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона прокомментировала информацию о Новой Каховке, пишет 24 Канал. Гуменюк заявила, что в Новой Каховке россияне провели большую ротацию.
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Россия провела ротацию в оккупированной Новой Каховке
По ее словам, сначала создалось впечатление, что оккупанты упаковываются и уходят. Однако вышли одни подразделения и вошли другие.
Сначала это была массированная ротация, которая спровоцировала такое понимание, что войска упаковываются и уходят. Но вышли одни подразделения и зашли другие,
– сказала Гуменюк.
Спикер отметила, что оккупанты очень часто проводят такие действия в населенных пунктах Левобережья, которые прилегают к Днепру.
Гуменюк добавила, что враг использует эти города и села как место восстановления боевых подразделений после того, как они возвращаются с более горячих точек.
В Генштабе тоже объяснили информацию о Новой Каховке
Генштаб ВСУ в вечерней сводке 23 марта сообщил, что подразделения российской армии по состоянию на 22 марта покинули Новую Каховку Херсонской области.
И впоследствии Генштаб ВСУ обновил информацию. "Оккупанты до сих пор временно находятся в Новой Каховке. Информация о якобы уходе противника из этого населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных", – заявили в Генштабе.
В то же время там подчеркнули, что украинские защитники непременно освободят Новую Каховку от российских захватчиков.
Оккупанты готовятся к "жесту доброй воли"
- Наталья Гуменюк рассказала, что есть признаки того, что россияне готовятся к бегству из Херсона. В частности, жители Херсонщины замечают, что оккупанты переодеваются в гражданское, упаковывают украденное имущество и отправляют в Россию.
- Она подчеркнула, что это спровоцировано боевой работой Сил обороны Украины и интенсивностью ведения боевых действий.
- Гуменюк отметила, что такие "жесты" оккупантов устраивают Украину.