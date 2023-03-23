Новые данные Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 23 марта. Украинские защитники уже 393 дня героически обороняют родную землю от полномасштабного вторжения.

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По состоянию на 22 марта 2023 все подразделения армии оккупанта, которые были размещены в населенном пункте Новая Каховка Херсонской области покинули город,

– рассказали в ВСУ.

Накануне российские захватчики обошли жилье местных жителей. Россияне украли у людей бытовую и электронную технику, драгоценности, одежду.

Также в Генштабе ВСУ рассказали, что в ряде временно оккупированных населенных пунктов в Херсонской области российские оккупанты разыскивают людей с проукраинской позицией. В частности, для этого враг использует списки участников АТО, военных пенсионеров, а также людей, которые проходили службу в правоохранительных органах Украины.