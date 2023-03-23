Об этом 24 Каналу сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Он отметил, что уже даже в частных разговорах окупантов обсуждаются возможности побега от давления Вооруженных сил Украины.

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На одном из пропагандистских каналов херсонский коллаборант Владимир Сальдо заявил, что россияне построили безумные линии обороны на левом берегу Херсонщины и ВСУ нереально будет их разрушить. Однако говорить можно все, что угодно, но ВСУ опровергнут это реальными действиями.

Оборона не поможет россиянам

Хлань сообщил, что оккупанты действительно разрыли побережье Днепра, понастроили там окопов. Ранее россиян расселяли по домам местных жителей, эвакуировавшихся с оккупированной территории, а сейчас командование снова сгоняло россиян в эти окопы.

Им это не поможет, если бы они там не укреплялись. Им нужно понимать, что нужно собираться прочь,

– добавил говорящий.

Он отметил, что подобное россияне говорили и когда были на правом берегу Херсонской области.

Так же строили три линии обороны, заливали все бетоном и вопили, что они там навсегда. Однако то, что действительно произошло, все видели. Оккупанты просто сбежали под натиском украинских войск, выбивших их из этих линий обороны. А сейчас Херсон под украинским флагом.

Так же будет и с левым берегом, как бы они сами себя не успокаивали, потому что военные россияне между собой говорят, когда уже начнется контрнаступление ВСУ, чтобы они убирались оттуда домой.

– подчеркнул депутат.

Он подчеркнул, что коллаборантов есть только три пути: тюрьма, пополнить концерт Кобзона, как произошло недавно в Новой Каховке или убираться прочь за Урал в Россию.

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