Как отметили в Главном управлении разведки, российская пропаганда несколько месяцев анонсировала "большое" наступление. Чем бы оккупанты не радовались и не кичились, успехов они во время этого так называемого наступления не достигли, а вот потери понесли немалые.

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Россияне переоценили силы

Так, представитель ГУР МО Вадим Скибицкий подчеркнул, что враг переоценил свои возможности. Поэтому в реальном бою россияне обнаружили, что просто не могут вести наступление на нескольких направлениях одновременно.

Россияне перешли к активным наступательным действиям в начале февраля. Цель у них осталась одна – выход на границы Донецкой и Луганской областей. Но на сегодня уже понятно, что российские войска не имеют возможности проводить широкомасштабные стратегические наступательные операции,

– подчеркнул он.

Скибицкий подчеркнул, что защитники Украины отбивают удары врага, продолжают держать оборону и сковывать оккупантов на нескольких участках фронта. Сами же россияне были убеждены, что смогут достичь на каком-то из направлений стремительного успеха. Это дало бы им возможность развивать то же наступление. Но этого успеха нет.

Представитель ГУР МО добавил, что нашей разведке известны диспозиции войск врага. Также нашим военным доступны данные о резервах и планах оккупантов.

Будет ли наступление на других направлениях

Отметим, что враги сконцентрированы на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Но аналитики и западные партнеры предполагают, что враг может двигаться и на других.

Они готовятся, проводят разведку и пробуют найти слабые места в нашей обороне. Но еще в начале вторжения стало очевидно, что Россия не способна проводить одновременно большое стратегическое наступление на 2 – 3 направлениях – это невозможно. Это опыт года войны,

– подчеркнул он.

По словам Скибицкого, в Херсонской и Запорожской областях, а также в Крыму оккупанты готовятся к обороне. А на вышеперечисленных направлениях наступление не будет утихать, ведь бойцы не оставляют попыток полностью захватить Донбасс.