Про цей 24 Каналу повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Він зауважив, що вже навіть в приватних розмовах окупантів обговорюються можливості втечі від натиску Збройних сил України.

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На одному з пропагандистських каналів херсонський колаборант Владімір Сальдо заявив, що росіяни побудували шалені лінії оборони на лівому березі Херсонщини і ЗСУ нереально буде їх зруйнувати. Однак говорити можна все, що завгодно, але ЗСУ спростують це реальними діями.

Оборона не допоможе росіянам

Хлань повідомив, що окупанти справді розрили узбережжя Дніпра, понабудували там окопів. Раніше росіян розселяли по будинках місцевих мешканців, що евакуювалися з окупованої території, а зараз командування знову позганяло росіян до цих окопів.

Їм це не допоможе, якби вони там не закріплювалися. Їм треба розуміти, що треба збиратися геть,

– додав мовець.

Він зауважив, що подібне росіяни говорили і коли були на правому березі Херсонської області.

Так само будували три лінії оборони, заливали все бетоном і волали, що вони там назавжди. Однак те, що справді відбулося – всі бачили. Окупанти просто втекли під натиском українських військ, які вибили їх з цих ліній оборони. А зараз Херсон під українським прапором.

Так само буде і з лівим берегом, як би вони самі себе не заспокоювали, тому що військові росіяни між собою кажуть, коли вже почнеться контрнаступ ЗСУ, щоб вони забиралися звідти додому,

– підкреслив депутат.

Він наголосив, що колаборантів є лише три шляхи: в'язниця, поповнити концерт Кобзона, як відбулося нещодавно у Новій Каховці або забиратися геть за Урал в Росію.

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