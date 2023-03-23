Нові дані Генштаб ЗСУ оновив станом на 23 березня. Українські захисники вже 393 доби героїчно обороняють рідну землю від повномасштабного вторгнення.

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Станом на 22 березня 2023 року всі підрозділи армії окупанта, які були розміщені в населеному пункті Нова Каховка Херсонської області залишили місто,

– розповіли у ЗСУ.

Напередодні російські загарбники обійшли помешкання місцевих жителів. Росіяни вкрали у людей побутову та електронну техніку, коштовності, одяг тощо.

Також у Генштабі ЗСУ розповіли, що у низці тимчасово окупованих населених пунктів на Херсонщині російські окупанти розшукують людей з проукраїнською позицією. Зокрема, для цього ворог використовує списки учасників АТО, військових пенсіонерів, а також – людей, які проходили службу в правоохоронних органах України.