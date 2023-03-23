Российские военкоры пишут, что город "за ними", группировка на месте. Мол, вброс противника вызван тем, что одна из бригад производила ротацию.
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На войне происходят разные события. То, что касается состоявшейся ротации, видите, как ее проводят. К сожалению, они просто грабят гражданское население. Ничего нового в этом поведении мы не увидели – это страна воров. Привычная позиция для этих террористов, которые временно захватили часть Херсонской области,
– заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
По его словам, подтвердить информацию о том, что оккупанты вышли из Новой Каховки, пока невозможно. "Мы ссылаемся на те документы, которые к нам поступают официально. Мы не ссылаемся на информацию с фейсбука и других источников", – подчеркнул Данилов.
Данилов прокомментировал выход россиян из Новой Каховки: смотрите видео
О чем говорилось ранее
- Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские захватчики покинули Новую Каховку. До этого они конфисковали у местных жителей бытовую технику, электронику, мобильные телефоны, драгоценности и элементы одежды.
- Новая Каховка – город в Херсонской области на левом берегу Днепра. К началу полномасштабной войны его население составляло около 45 тысяч человек. Если украинским военным удастся закрепиться в Новой Каховке и расширить этот плацдарм, это означает начало освобождения и левобережной части Херсонской области, которую от Херсона и уже освобожденных районов Херсонщины отделяет естественная преграда – река Днепр шириной от одного до нескольких километров.
- В Генштабе также добавили, что вывод противником подразделений еще не означает освобождение города. Враг коварен, поэтому пока неизвестно, что могут означать действия россиян в Новой Каховке.