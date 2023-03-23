Российские военкоры пишут, что город "за ними", группировка на месте. Мол, вброс противника вызван тем, что одна из бригад производила ротацию.

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На войне происходят разные события. То, что касается состоявшейся ротации, видите, как ее проводят. К сожалению, они просто грабят гражданское население. Ничего нового в этом поведении мы не увидели – это страна воров. Привычная позиция для этих террористов, которые временно захватили часть Херсонской области,

– заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, подтвердить информацию о том, что оккупанты вышли из Новой Каховки, пока невозможно. "Мы ссылаемся на те документы, которые к нам поступают официально. Мы не ссылаемся на информацию с фейсбука и других источников", – подчеркнул Данилов.

Важно! Генштаб опроверг информацию о бегстве оккупантов из Новой Каховки. Там заявили, что враг до сих пор временно находится в городе. "Информация о якобы уходе противника из данного населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных. Однако мы непременно освободим и Новую Каховку", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Данилов прокомментировал выход россиян из Новой Каховки: смотрите видео

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