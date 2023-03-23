Російські воєнкори пишуть, що місто "за ними", угрупування на місці. Мовляв, вкид противника викликаний тим, що одна з бригад проводила ротацію.
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На війні відбуваються різні події. Те, що стосується ротації, яка відбулася, бачите, як її проводять. На жаль, вони просто грабують цивільне населення. Нічого нового у цій поведінці ми не побачили – це країна крадіїв. Звична позиція для цих терористів, які тимчасово захопили частину Херсонської області,
– заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
За його словами, підтвердити інформацію про те, що окупанти вийшли з Нової Каховки, наразі неможливо. "Ми посилаємося на ті документи, які до нас надходять офіційно. Ми не посилаємося на інформацію з фейсбуку та інших джерел", – наголосив Данілов.
Данілов прокоментував вихід росіян з Нової Каховки: дивіться відео
Про що йшлося напередодні
- Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські загарбники залишили Нову Каховку. Перед цим вони конфіскували у місцевих жителів побутову техніку, електроніку, мобільні телефони, коштовності та елементи одягу.
- Нова Каховка – місто в Херсонській області на лівому березі Дніпра. До початку повномасштабної війни його населення складало близько 45 тисяч людей. Якщо українським військовим вдасться закріпитися в Новій Каховці і розширити цей плацдарм, це означатиме початок звільнення і лівобережної частини Херсонської області, яку від Херсона і вже звільнених районів Херсонщини відділяє природна перешкода – річка Дніпро шириною від одного до кількох кілометрів.
- У Генштабі також додали, що виведення противником підрозділів ще не означає звільнення міста. Ворог підступний, тож наразі достеменно невідомо, що можуть означати дії росіян у Новій Каховці.