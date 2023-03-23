Російські воєнкори пишуть, що місто "за ними", угрупування на місці. Мовляв, вкид противника викликаний тим, що одна з бригад проводила ротацію.

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На війні відбуваються різні події. Те, що стосується ротації, яка відбулася, бачите, як її проводять. На жаль, вони просто грабують цивільне населення. Нічого нового у цій поведінці ми не побачили – це країна крадіїв. Звична позиція для цих терористів, які тимчасово захопили частину Херсонської області,

– заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, підтвердити інформацію про те, що окупанти вийшли з Нової Каховки, наразі неможливо. "Ми посилаємося на ті документи, які до нас надходять офіційно. Ми не посилаємося на інформацію з фейсбуку та інших джерел", – наголосив Данілов.

Важливо! Генштаб спростував інформацію про втечу окупантів з Нової Каховки. Там заявили, що ворог і досі тимчасово перебуває у місті. "Інформація про начебто відхід противника з цього населеного пункту була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних. Однак ми неодмінно звільнимо і Нову Каховку", – наголосили у Генштабі ЗСУ.

Данілов прокоментував вихід росіян з Нової Каховки: дивіться відео

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