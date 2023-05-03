Про це 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, надмірний інформаційний шум може зашкодити успішному проведенню воєнних операцій ЗСУ.

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Провокації росіян

Нещодавно з'явилась інформація, що Збройні Сили України начебто закріпились на островах, які йдуть на захід від річки Дніпро та відбили звідти ворога. Такі вкиди дуже шкодять проведенню воєнних операцій.

Це чинить психологічний вплив на населення на окупованих на деокупованих територіях. Також дуже суттєво розбуркує ворога. Хоча багато вкидів йдуть саме з ворожого боку для того, щоб виправдати власну агресію. Після таких повідомлень, як правило, посилюється обстріл правого берега,

– зазначила Наталія Гуменюк.

Зараз в районі острова Великий Потьомкінський ворог скидає керовані авіаційні бомби, посилює артилерійські обстріли. Впродовж 3 травня росіяни не припиняють обстрілювати правобережжя Дніпра.

"Просування військ ми не коментуємо ніяким чином. Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу та нищити ворога на лівому березі. Висадитись на островах, де немає підкріплення, це дуже ризикований крок, яке наше командування не може собі дозволити, щоб не наражати на небезпеку цивільних та військових", – наголосила речниця ОК "Південь".

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Окупанти тероризують цивільних

Зараз російські окупанти імітують атаку на військові підрозділи вздовж правого берега, показуючи, що така активність, зокрема в інформаційному полі про контрнаступ тощо, їм не до вподоби. А насправді росіяни просто знищують місцеве населення, яке намагається отримати гуманітарну чи допомогу.

Саме тому, щоб не було активної провокації, ЗСУ намагаються проводити військові операції в режимі інформаційної тиші,

– підкреслила Гуменюк.

Зокрема, на Кінбурнській косі у Миколаївській області досі залишається техніка ворога. Українські військові роблять все для того, аби її там не залишилось. Втім, на жаль, поки у ворога є можливість підтягувати резерви на косу з материкової коси. Вони ховаються за мирним населенням й обстрілюють цивільну інфраструктуру.

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