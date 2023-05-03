Для того, аби повернути російське корабельне угруповання на чергування у Чорне море потрібно лише 2 – 3 години. Небезпека не минає навіть якщо ракетоносіїв у морі немає. Про це 24 Каналу повідомила Наталя Гуменюк – речниця ОК "Південь".

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Загроза обстрілів є завжди

Російські ракетоносії знову заведені в пункти базування. Цілком імовірно, що це було зроблено під час потужного шторму у Чорному морі. Втім зараз погода покращується і можливе повернення їх на чергування.

Те, що ми зараз спостерігаємо – це суттєве зменшення корабельного угруповання. Вчора на чергування у Чорному морі перебувало 5 кораблів, 1 – в Азовському, що відстежували обстановку. Це говорить про те, що вони потребують поповнення запасу і не могли це здійснювати під час потужного шторму,

– розповіла Наталія Гуменюк.

Для того, аби кораблі не розбились, вони перебували у ракетобезпековому для себе районі, якомога далі від контрольованого Україною берега. Для того, щоб повернутися на чергування носіям "Калібрів" потрібно 2 – 3 години.

"Ми завжди наголошуємо на тому, що виключати для себе режим контролю за повітряною тривогою не можна. Треба реагувати на це, тому що ще є авіація, застосування дронів, яке було цієї ночі (з 2 на 3 травня – 24 Канал)", – підкреслила речниця ОК "Південь".

Крім того, росіяни можуть вичікувати паузу, для того, аби активізувати свої ракетні атаки, пов'язані з побоюваннями контрнаступу ЗСУ.

Наталія Гуменюк про ракетоносії в Чорному морі: дивіться відео

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