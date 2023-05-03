Для того чтобы вернуть российскую корабельную группировку на дежурство в Черное море нужно всего 2 – 3 часа. Опасность не проходит даже если ракетоносителей в море нет. Об этом 24 Каналу сообщила Наталья Гуменюк – спикер ОК "Юг".

Смотрите также Последние 72 часа показали, что Россия не готова к контрнаступлению Украины, – CNN

Угроза обстрелов есть всегда

Российские ракетоносители снова заведены в пункты базирования. По всей вероятности, это было сделано во время мощного шторма в Черном море. Впрочем, сейчас погода улучшается и возможен возврат их на дежурство.

То, что мы сейчас наблюдаем – это существенное уменьшение корабельной группировки. Вчера на дежурстве в Черном море находилось 5 кораблей, 1 – в Азовском, что отслеживали обстановку. Это говорит, что они нуждаются в пополнении запаса и не могли это осуществлять во время мощного шторма.

– рассказала Наталья Гуменюк.

Для того чтобы корабли не разбились, они находились в ракетобезопасном для себя районе, как можно дальше от контролируемого Украиной берега. Для того, чтобы вернуться на дежурство носителям "Калибров" нужно 2 – 3 часа.

"Мы всегда подчеркиваем то, что исключать для себя режим контроля за воздушной тревогой нельзя. Надо реагировать на это, потому что еще есть авиация, применение дронов, которое было этой ночью (со 2 на 3 мая – 24 Канал)", – подчеркнула спикер ОК "Юг".

Кроме того, россияне могут выжидать паузу для того, чтобы активизировать свои ракетные атаки, связанные с опасениями контрнаступления ВСУ.

Наталья Гуменюк о ракетоносителях в Черном море: смотрите видео

Россия изменила тактику ракетных обстрелов