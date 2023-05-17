Однако такими действиями россияне угрожают только своей армии. Об этом в эфире национального марафона рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, передает 24 Канал.

Смотрите также Дамба Каховской ГЭС имеет стратегическое значение для России: могут ли ее взорвать

Гуменюк высказалась о действиях россиян на Каховском водохранилище

Спикер отметила, что оккупанты, подтапливая Каховское водохранилище, создали себе "минную ловушку" на левобережье Херсонской области. К тому же они также потеряли многих своих солдат в результате затопления отдельных участков региона без предупреждения.

Они сами для себя создали ловушку, поскольку залили водой те участки побережья, которые заминировали,

– подчеркнула Гуменюк.

По ее словам, подобные действия вызвали возмущение среди российских пропагандистов. Теперь захватчики пытаются маневрировать по заминированным участкам с помощью лодок, которые они украли у жителей Херсонской области.

Кроме того, россияне пытаются забирать с островов на Днепре все, что им может понадобиться в дальнейшем на войне, в частности, боекомплекты и оружие.

Оккупанты совершают диверсии на Каховском водохранилище