Однако такими действиями россияне угрожают только своей армии. Об этом в эфире национального марафона рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, передает 24 Канал.
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Гуменюк высказалась о действиях россиян на Каховском водохранилище
Спикер отметила, что оккупанты, подтапливая Каховское водохранилище, создали себе "минную ловушку" на левобережье Херсонской области. К тому же они также потеряли многих своих солдат в результате затопления отдельных участков региона без предупреждения.
Они сами для себя создали ловушку, поскольку залили водой те участки побережья, которые заминировали,
– подчеркнула Гуменюк.
По ее словам, подобные действия вызвали возмущение среди российских пропагандистов. Теперь захватчики пытаются маневрировать по заминированным участкам с помощью лодок, которые они украли у жителей Херсонской области.
Кроме того, россияне пытаются забирать с островов на Днепре все, что им может понадобиться в дальнейшем на войне, в частности, боекомплекты и оружие.
Оккупанты совершают диверсии на Каховском водохранилище
- Херсонский активист Владимир Молчанов 7 мая рассказал, что вода в Каховском водохранилище – на максимальном уровне. Он отметил, что подтопление действительно возможно на время.
- Несмотря на это, активист подчеркнул, что пострадать могут именно российские позиции. По его словам, повышения уровня воды в Днепре не получится избежать.
- О повышении уровня воды на Каховском водохранилище сообщили также и журналисты издания The New York Times. Там отметили, что уровень воды достиг наивысшего уровня с 1992 года, что увеличивает возможность затоплений в регионе.