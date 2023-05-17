Уровень воды в Каховском водохранилище достиг наивысшего уровня с 1992 года, что увеличивает вероятность затоплений в регионе. Наибольший уровень воды за 30 лет демонстрирует отсутствие регулирования на Каховском водохранилище.

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В издании подчеркивают, что Каховское водохранилище находится под контролем российских оккупантов. Проанализировав данные последних месяцев, там пришли к выводу, что уровень воды значительно поднялся. Теперь он покрывает песчаные косы вдоль водохранилища.

"Сейчас ситуация выглядит так, что вода поднялась выше дамбы и это чревато ее уничтожением", – говорится в статье.

оккупанты неправильно регулируют шлюзы дамбы

Лишь несколько месяцев назад уровень воды был на критически низком уровне. Украинская сторона была обеспокоена тем, что в результате этого население могло столкнуться с дефицитом питьевой воды для сельскохозяйственных нужд и что наиболее опасно для охлаждения Запорожской АЭС.

Тогда обмеление происходило, потому что очевидно оккупанты открыли затворы на даме. Сейчас до конца неясно, почему поднялся уровень воды.

Издание также цитирует метеоролога ВВС США и Национального управления океанических и атмосферных исследований Дэвида Хелмса, который считает, что российские войска держали плотину слишком закрытой во время таяния снега и весенних паводков. Поэтому сейчас есть угроза подтоплений.