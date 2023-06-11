Відповідний наказ підписали 10 червня. Жителів Херсонської громади просять суворо дотримуватися заборони та берегти своє життя і здоровʼя.

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На Херсонщині з’явились нові заборони

Як розповів начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, у звʼязку із надзвичайною ситуацією унаслідок руйнування Каховської ГЕС, значна кількість домогосподарств, каналізаційних споруд, територій населених пунктів Херсонської громади зазнали підтоплень. Як наслідок – води мають високий ступінь забруднення.

Аби не допустити поширення інфекційних захворювань та їхнього потрапляння у водойми, на території Херсонської громади тепер діє заборона купання, водопою тварин, забору води, вилову риби в акваторії Дніпра та акваторії інших водойм, місцях затоплення (підтоплення) населених пунктів.

Відповідний наказ підписав. Прошу вас суворо дотримуватися заборони та берегти своє життя і здоровʼя. Попереду у нас – багато роботи з відбудови та відновлення нашої Херсонщини!

– наголосив Мрочко.

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