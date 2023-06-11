Відповідний наказ підписали 10 червня. Жителів Херсонської громади просять суворо дотримуватися заборони та берегти своє життя і здоровʼя.
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На Херсонщині з’явились нові заборони
Як розповів начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, у звʼязку із надзвичайною ситуацією унаслідок руйнування Каховської ГЕС, значна кількість домогосподарств, каналізаційних споруд, територій населених пунктів Херсонської громади зазнали підтоплень. Як наслідок – води мають високий ступінь забруднення.
Аби не допустити поширення інфекційних захворювань та їхнього потрапляння у водойми, на території Херсонської громади тепер діє заборона купання, водопою тварин, забору води, вилову риби в акваторії Дніпра та акваторії інших водойм, місцях затоплення (підтоплення) населених пунктів.
Відповідний наказ підписав. Прошу вас суворо дотримуватися заборони та берегти своє життя і здоровʼя. Попереду у нас – багато роботи з відбудови та відновлення нашої Херсонщини!
– наголосив Мрочко.
Підрив Каховської ГЕС: останні новини
- На ділянках річки Дніпро, що живлять водою Північнокримський канал, з'явилися сліди обміління. Окупантам на півострові, ймовірно, бракуватиме води.
- Керівник гуманітарного проєкту "Херсонський хаб" Роман Головня розповів, що підрив Каховської дамби, окрім екологічної небезпеки, має й інші. Водою змило безліч російських боєприпасів та мін. Через це може збільшитись кількість трагічних випадків.
- До речі, Каховське водосховище через його масштаби місцеві часто називали морем. Тепер же від "моря" через терористів залишився лише слід.
- Наслідки російського теракту на Каховській ГЕС відчуваються далеко за межами Херсонщини. Поблизу Нікополя на Дніпропетровщині просіло залізничне полотно, через що довелося внести зміни в курсування приміських поїздів.