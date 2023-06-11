Соответствующий приказ был подписан 10 июня. Жителей Херсонской громады просят строго соблюдать запрет и беречь свою жизнь и здоровье.

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В Херсонской области появились новые запреты

Как рассказал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, в связи с чрезвычайной ситуацией в результате разрушения Каховской ГЭС, значительное количество домохозяйств, канализационных сооружений, территорий населенных пунктов Херсонской громады подверглись подтоплениям. Как следствие – воды имеют высокую степень загрязнения.

Чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний и их попадания в водоемы, на территории Херсонской громады теперь действует запрет купания, водопоя животных, забора воды, вылова рыбы в акватории Днепра и акватории других водоемов, мест затопления (подтопления) населенных пунктов.

Соответствующий указ подписал. Прошу вас строго соблюдать запрет и беречь свою жизнь и здоровье. Впереди у нас – много работы по восстановлению и восстановлению нашей Херсонщины!

– подчеркнул Мрочко.

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