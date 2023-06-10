Про це повідомили в Укрзалізниці. На відновлення залізничного полотна знадобиться 3 дні.

Зверніть увагу "Вже не мертва, а критична зона": в Укргідроенерго окреслили наслідки руйнування Каховської ГЕС

Наслідки просідання залізничного полотна

Залізничники, на щастя, швидко помітили просідання полотна, тому вдалося уникнути аварій. Однак через просідання довелося внести корективи в курсування приміських поїздів щонайменше на 3 дні.



Просідання залізничного полотна біля Нікополя / Фото Укрзалізниці

Приміські поїзди до Нікополя з Кривого Рога, Апостолова, Тимкова будуть їздити лиши до Чортомлика. Від Чортомлика до Нікополя курсуватиме безкоштовний автобус.

На ділянці Чортомлик – Кривий Ріг Укрзалізниця призначила тимчасовий електропоїзд відправленням з Чортомлика о 19:30 та прибуттям до Кривого Рога о 21:00. Відповідно відправлення поїзда Кривий Ріг – Київ затримають на 50 хвилин для того, аби нікопольці встигли пересісти з електрички на потяг.

Наслідки підриву Каховської ГЕС

6 червня Росія здійснила теракт, який призвів до однієї з наймасштабніших у ХХІ столітті катастроф. Підрив дамби Каховської ГЕС призвів до затоплення десятків населених пунктів, через що з правобережжя Херсонської області евакуювали понад 3 тисячі людей та сотні тварин.

Підрив дамби спричинив катастрофічне падіння рівня води у Дніпрі, через що у низці міст, які отримували воду з водосховища, є проблеми з водопостачанням. Також воду вже не може отримувати Запорізька АЕС, Зараз охолодження енергоблоків здійснюється водою зі ставка біля станції – цього достатньо, поки енергоблоки працюють в "холодному режимі".

Через те, що росіяни не проводять евакуації на лівобережжі, яке зараз окуповане, там є загиблі та зниклі безвісти. Найбільше від підтоплень постраждали Нова Каховка та Олешки.

У МОЗ попереджають про ризики поширення інфекційних хвороб, а Міноборони попереджає мешканців Півдня про мінну небезпеку, адже ворожі боєприпаси хаотично розносить вода.

Руйнування дамби призведе до катастрофи в Херсонській області та матиме колосальний негативний вплив на клімат. Під загрозою як унікальні заповідні території, так і вирощування аграрної продукції, оскільки відсутність зрошування ускладнить цей процес.

Відновлення Каховської ГЕС після деокупації всієї Херсонщини обійдеться Україні в близько 1 мільярд євро. Будівництво, наповнення водосховища та відновлення Півдня після трагедії може зайняти чимало років.