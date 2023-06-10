В ефірі телемарафону Ігор Сирота заявив, що у Каховському водосховищі вже "не мертва, а критична зона". Він назвав рівень води, який там зафіксували, передає 24 Канал.

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Закачати воду на ЗАЕС уже неможливо

Мертва зона – це коли нижче 12,70 метра, коли вже міста не можуть робити водозабір. Ми вже нижче мертвої зони, ми вже попадаємо в критичну зону. Критична зона – це менше, ніж 11 метрів. Це вже 100% не може закачати води з нижньої водойми Запорізька АЕС,

– наголосив він.

За словами Ігоря Сироти, кожен метр води, який ми втратили, довго поповнюватиметься. Він також зауважив, що рівень води у Херсоні не зросте. Натомість слід розуміти, що збільшуватиметься розлив. Через що наші території матимуть ще більші втрати.

ГЕС могла витримати землетрус і ядерку

Журналістам Radio NV Ігор Сирота детальніше розповів про надійність об'єкта. За його словами, Каховську ГЕС проєктували так, щоб вона не боялася ані ядерних ударів, ані землетрусів у 7 балів.

Щоби підірвати Каховську ГЕС і "досягнути такого успіху", який ми побачили, (окупантам – 24 Канал) потрібно було закласти сотні кілограмів вибухівки в місця, котрі вкажуть консультанти, які проєктують дамби і розуміють де, як і скільки треба закласти, щоб завдати такого руйнівного удару,

– додав він.

Генеральний директор Укргідроенерго нагадав, що російські військові почали мінувати ГЕС ще восени минулого року. За його словами, окупанти очікували дуже довго. Вони очікували на так званий час "Х". Власне, мовиться про 6 червня, коли вони її підірвали.

У скільки обійдеться відбудова ГЕС

За словами Ігоря Сироти, щоб відбудувати Каховську ГЕС, необхідно буде вкласти щонайменше 1 мільярд євро. Водночас він додав, що на підрахунок збитків може піти місяць – два.

Нам ще потрібні кошти, щоб осушити та демонтувати станцію. Крім цього, підірвано шляхопровід, залізнична колія, газопровід. Ціла інфраструктура. На сьогодні ми не можемо підрахувати точну суму збитків,

– заявив Ігор Сирота.

Зауважимо, що станом на ранок 10 червня з Каховського водосховища витекло 62% його об'єму або ж 12,24 кубічного кілометра води. Тоді йшлося про те, що рівень води у водосховищі вже 10,55 метра.