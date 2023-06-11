Про це 24 Каналу розповів керівник гуманітарного проєкту "Херсонський хаб" Роман Головня. За його словами, міни покриваються мулом, через що їх стає ще складніше виявити.
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З Каховського водосховища витекло 62% його об'єму або 12,24 куб.км води. Рівень води у водосховищі вже 10,55 м, що унеможливлює набір води для Запорізької АЕС.
Техногенна катастрофа зі страшними наслідками
Внаслідок підриву Каховської ГЕС виникнуть проблеми з водопостачанням для сотень населених пунктів Кіровоградської, Дніпропетровської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей.
Крім того, він спричинить неможливість функціонування Каховського магістрального каналу та Північнокримського каналу.
Це страшна екологічна катастрофа. Проблеми з сільським господарством, затоплення площ чи навпаки – відсутність зрошення. І я вже не кажу про природу, яка постраждала, та екологію в критичному стані. Недарма кажуть, що це найбільша техногенна катастрофа в Європі за десятки років,
– наголосив Роман Головня.
Ще однією великою проблемою є мінна небезпека. Боєприпаси, вибухівку, мінні поля з Лівобережжя Херсонщини змило водою.
"Вони пливуть за течією. Вони запливають у двори, будинки, заплави, в очерети на дороги. Міни покриваються мулом і відголос цієї катастрофи будуть не одне десятиліття", – зазначив Головня.
На жаль, будуть випадки, коли міни розриватимуться та гинутимуть люди по всьому річищі Дніпра та території, яка була затоплена.
Роман Головня про страшні наслідки підриву Каховської ГЕС: дивитись відео
Підрив Каховської ГЕС: останні новини
- Генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота повідомив, що за розрахунками фахівців глибина русла річки буде на рівні 6-7 метрів. Рівень Каховського водосховища станом на 11:00 ранку 10 червня становив 10,31 метра.
- Тим часом російські окупанти ніяк не допомагають в евакуації населення з Лівобережжя Херсонщини. Щобільше, вони проводять фільтраційні засоби і вивозять лиш тих, хто має російський паспорт. Зазначимо, що на Лівобережжі ситуація із затопленням значно більше, аніж на Правобережжі, яке контролює Україна.
- У ГУР розповіли, що росіяни завчасно готували теракт. Одним із багатьох свідчень інформація від колаборанта Олександра Таліпова. Він зв'язався із російськими військовими й вони розповіли, що начебто повним складом вийшли з островів. Тобто раніше готувались до відходу.