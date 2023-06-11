Про це 24 Каналу розповів керівник гуманітарного проєкту "Херсонський хаб" Роман Головня. За його словами, міни покриваються мулом, через що їх стає ще складніше виявити.

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З Каховського водосховища витекло 62% його об'єму або 12,24 куб.км води. Рівень води у водосховищі вже 10,55 м, що унеможливлює набір води для Запорізької АЕС.

Техногенна катастрофа зі страшними наслідками

Внаслідок підриву Каховської ГЕС виникнуть проблеми з водопостачанням для сотень населених пунктів Кіровоградської, Дніпропетровської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей.

Крім того, він спричинить неможливість функціонування Каховського магістрального каналу та Північнокримського каналу.

Це страшна екологічна катастрофа. Проблеми з сільським господарством, затоплення площ чи навпаки – відсутність зрошення. І я вже не кажу про природу, яка постраждала, та екологію в критичному стані. Недарма кажуть, що це найбільша техногенна катастрофа в Європі за десятки років,

– наголосив Роман Головня.

Ще однією великою проблемою є мінна небезпека. Боєприпаси, вибухівку, мінні поля з Лівобережжя Херсонщини змило водою.

"Вони пливуть за течією. Вони запливають у двори, будинки, заплави, в очерети на дороги. Міни покриваються мулом і відголос цієї катастрофи будуть не одне десятиліття", – зазначив Головня.

На жаль, будуть випадки, коли міни розриватимуться та гинутимуть люди по всьому річищі Дніпра та території, яка була затоплена.

Роман Головня про страшні наслідки підриву Каховської ГЕС: дивитись відео

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