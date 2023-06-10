Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Додамо, що на лівобережжі ситуація набагато гірша, позаяк воно розташоване нижче, тому затоплення більші.

Дивіться також Причетна диверсійна група окупантів, чи впав рівень води: головне про підрив Каховської ГЕС

Ворог займає вцілілі будинки цивільних

Українські військові наголошують, що у населених пунктах тимчасово захопленої частини Херсонської області окупанти продовжують використовувати наслідки скоєного ними злочину у своїх цілях.

Російські терористи силоміць виганяють з власних вцілілих помешкань цивільних людей, аби розмістити в них військовослужбовців російських окупаційних військ.

Водночас у Генштабі додають, що на Херсонському напрямках противник обороняється.

Окупанти "отримують на горіхи" від ЗСУ

Лише за минулу добу наша авіація завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили: