Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ. Добавим, что на левобережье ситуация намного хуже, так как она расположена ниже, поэтому затопления больше.
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Враг занимает уцелевшие гражданские дома
Украинские военные подчеркивают, что в населенных пунктах временно захваченной части Херсонской области оккупанты продолжают использовать последствия совершенного ими преступления в своих целях.
Российские террористы насильно выгоняют из собственных уцелевших жилищ гражданских людей, чтобы разместить в них военнослужащих российских оккупационных войск.
В то же время в Генштабе добавляют, что на Херсонском направлении противник обороняется.
Оккупанты "получают на орехи" от ВСУ
Только за минувшие сутки наша авиация нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:
- 4 пункта управления,
- 6 районов сосредоточения живой силы,
- вооружения и военной техники,
- 3 склада боеприпасов,
- 5 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях.