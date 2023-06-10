Глава держави розповів, що станом на цей час на території Херсонської та Миколаївської областей евакуювали вже понад 3 тисячі людей. Проте, знов-таки, це лише вільна територія, підконтрольна Україні, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Одна із головних ролей – у Канади, – Зеленський про гарантії безпеки

Президент провів перемовини з міністром Канади

Зеленський розповів, що сьогодні провів перемовини з прем'єром Канади Джастіном Трюдо, який приїхав до Києва. Зокрема, говорили про зброю та снаряди.

Є оборонний пакет, зокрема важливий 155 калібр. Коаліція сучасних винищувачів і тренування наших пілотів – є очевидний прогрес. Рух в НАТО – щодо цього теж є результат. Я вдячний і особисто пану прем'єр-міністру і всім канадцям за незмінну та однозначну підтримку нашої свободи,

– заявив президент.

Також під час перемовин детально обговорили наслідки російського теракту на Каховській ГЕС.

"Канада серед тих, хто може допомогти нам відновитися після цієї катастрофи. Розуміємо один одного у кроках, які потрібні. І потрібно дуже оперативно. Звичайно, ми не залишимось осторонь і тієї стихії, через яку зараз проходить Канада. Масштабні лісові пожежі, колосальні природні втрати й загроза людям", – зауважив український лідер.

За його словами, Україна готова допомогти із гасінням пожеж, якщо Канада потребуватиме такої міжнародної допомоги.

"Наш український сенс для міжнародних відносин полягає саме в тому, що ми маємо дбати одне про одного завжди, коли необхідна підтримка. І реально допомагати. Впевнений, це стане глобальними принципами. Взаємна дія, взаємна підтримка, взаємна сила", – наголосив глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: відео

Варто прочитати Канада підтримує вступ України в НАТО, як тільки це дозволять умови: спільна декларація

Евакуювали вже 3 тисячі людей

Зеленський заявив, що зараз, на жаль, на деяких рівнях у світі є просто ганебна байдужість до екоциду й людської трагедії, спричиненої російським терактом на Каховській ГЕС. Терористи просто підживлюються слабкістю світу, а його байдужість їх заохочує, адже:

міжнародні організації, що повинні захищати життя в глобальному масштабі, навіть за тиждень не встигають сформувати й відправити рятувальну місію на окуповану територію,

деякі світові суб'єкти не наважуються вийти навіть із чіткими та сильними заявами, які б засуджували цей черговий російський злочин війни.

І це ми маємо подолати. І подолаємо. Тиснемо й спонукаємо, щоб усе ж міжнародні організації, міжнародна підтримка була на тій частині Херсонщини, де зараз окупанти. Станом на цей час на території Херсонської та Миколаївської областей евакуйовано вже понад 3 тисячі людей. Але знов-таки – це лише вільна територія, підконтрольна нам,

– повідомив український лідер.

Він додав, що на окупованій території лише на деяких ділянках вдається допомогти людям – російські терористи роблять усе, щоб жертв катастрофи було якнайбільше.

"Російські обстріли тривають – навіть евакуаційних точок. Жодної реальної допомоги людям у затоплених районах – не заради пропаганди, а заради людей – Росія не надає… За все це повинна бути окрема справедлива й жорстка відповідальність російської держави та російського керівництва", – наголосив глава держави.

За його словами, міжнародні організації повинні працювати там, де українці ще не деокупували свої території.

"Кожне життя важливе – уся Херсонщина, увесь південь. Кожне місто й село. Ми будемо робити все можливе й неможливе, щоб допомога прийшла всім нашим людям", – підкреслив президент.



