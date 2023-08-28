Однако россияне не оставляют попыток любой ценой удержать эти территории, в частности используют дополнительную живую силу, подводя новые подразделения. Об этом 24 Каналу сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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В Запорожской области россияне привлекают два дополнительных подразделения. К тому же, сформированы две армии дополнительно на территории России. Частично дополнительные силы они привлекают на Юг, чувствуя, что им может не хватить сил выдержать то давление, которое оказывают украинские защитники.

Южнее Роботиного частично расширяется сейчас плацдарм. До сих пор стоят основные задачи – уничтожить технику и живую силу врага, которые используются для защиты этих территорий.

Для ВСУ наибольшую угрозу представляют даже не мины, а находящиеся за минами

– добавил Мусиенко.

Россияне сформировали резервы

Две российские армии, ныне находящиеся еще на территории врага, вмещают примерно 100 тысяч человек. И сейчас важно понимать, что россияне понесли значительные потери за период полномасштабной войны.

Первый состав русской армии уже уничтожили украинские защитники в начале агрессии России. Тогда были ликвидированы передовые, одни из самых профессиональных подразделений. Сейчас россияне довоевают по некоторым направлениям вторым составом. А на территории России формируется третий.

Надо понимать, что это не вследствие того, что усиливаются направления, а потому, что у них есть пробелы в обороне, они это чувствуют и потому готовились, в том числе и к противодействию украинскому контрнаступлению, понеся такие потери, и им надо кем эти дыры латать,

– заметил аналитик.

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Как готовят мобилизованных

Часть из третьей сформированной армии уже прибывает на временно оккупированные территории Украины. Постоянный подвоз происходит в частности на Востоке, где враг несет огромные потери. Речь идет в первую очередь о "Шторме Z", десантниках, мотострелковых бригадах.

В подавляющем большинстве они состоят из мобилизованных или так называемых контрактников, мобилизованных по повесткам.

Как правило, их подготовка составляет по 2 недели проведения учений и их перебрасывают. Профессиональных военных там практически нет, это исключительно мобилизованные,

– рассказал Мусиенко.

Также отчасти воюют десантники из состава мотострелковых и механизированных соединений. Однако россияне готовят именно общевойсковые роды армии, в частности пехоту.

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