Однако в этом году Кремль мог от них отказаться по нескольким причинам. Разведка Великобритании объяснила, что Путин среди прочего боится критики.

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Почему Россия могла отменить свои зрелищные учения

Россия, вероятно, отменила обучение "Запад-23", запланированные "общие стратегические учения" и главное ежегодное мероприятие, которое должно было стать кульминацией года обучения военных,

– заявила британская разведка.

Обучение должно было состояться в сентябре 2023 года.

В министерстве объяснили, что обучение могли отменить по нескольким причинам. В частности:

Россия, вероятно, отменила "Запад-23" из-за того, что у нее мало войск и техники;

есть реальная вероятность того, что российское руководство также чувствительно к внутренней критике, связанной с проведением учений во время войны.

Неэффективность российских военных в Украине показала, что "общие стратегические учения" имели ограниченную учебную ценность и преимущественно проводились для показа,

– объяснили в Минобороны Британии.

Что известно о российских учениях

Британская разведка отметила, что после 2010 года "общие стратегические учения" поочередно проходили в разных регионах России. Уже с 2021 года они стали чаще проводиться в западном регионе. Так Кремль хотел продемонстрировать, что приоритетом для них является "противодействие угрозе НАТО".

В разведке объяснили, что в 2021 году Кремль проводил крупнейшие российские учения с советских времен.

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