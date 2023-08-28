Такие события уже происходили раньше. Но, вероятнее всего, только участятся в ближайшем будущем. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал Игорь Эйдман – политолог и социолог из Германии.

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Что негативно влияет на россиян

В ночь на 27 августа военная контрразведка СБУ атаковала аэродром в Курске. Дроны-камикадзе повредили четыре самолета Су-30 и один МИГ-29. Также среди пораженных целей – радары комплекса С-300 и два "Панциря".

В то же время, не только этот удар по Курску слышали и видели россияне. В последнее время в российских городах все чаще появляется "хлопок".

Пока я не вижу перелома в общественном сознании под влиянием этих атак. Дело в том, что пока частные случаи и пропаганде удается использовать это в собственных целях,

– отметил социолог.

Пропагандисты уверяют общество, что если они не победят в войне, то их начнут массированно бомбить, убивать и т.д.

В то же время немалый эффект на россиян произвела принудительная мобилизация в России. Тогда из страны сбежали сотни тысяч, многие из которых больше не вернется.

"Было по ним, когда российские войска разгромили в Харьковской области. Пропаганда пыталась это скрыть, но насилие стояло сильное у тех же ура-патриотов", – напомнил Эйдман.

А вот удары беспилотниками на россиян не производят впечатление. Уж, пожалуй, и сами привыкли к постоянному "хлопку". Главное же, по их мнению, просто "не смотреть вверх".

Скрыть все не смогут

Несмотря на все, российская пропаганда до сих пор пытается показать россиянам, в том числе и так называемым Z-патриотам, что на фронте дела обстоят хорошо. Однако как только фронт посыплется настолько, что пропаганда уже не сможет этого скрывать, а в России будут вынуждены принудительно мобилизовать еще десятки или сотни тысяч человек, все может пойти кувырком.

Любые расколы и трещины будут расширяться и углубляться, любые столкновения будут интенсифицироваться. В том числе и у патриотов. Значительная часть отвернется от Путина (не только поклонников Пригожина). Очевидно, это будет одним из факторов, приближающих крах путинского режима,

– заметил Игорь Эйдман.

Однако для этого все-таки мало только внутренних причин. Обязательной составляющей для свержения режима Владимира Путина является давление и военное, и политическое, и экономическое.

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