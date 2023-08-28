Такие события уже происходили раньше. Но, вероятнее всего, только участятся в ближайшем будущем. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал Игорь Эйдман – политолог и социолог из Германии.
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Что негативно влияет на россиян
В ночь на 27 августа военная контрразведка СБУ атаковала аэродром в Курске. Дроны-камикадзе повредили четыре самолета Су-30 и один МИГ-29. Также среди пораженных целей – радары комплекса С-300 и два "Панциря".
В то же время, не только этот удар по Курску слышали и видели россияне. В последнее время в российских городах все чаще появляется "хлопок".
Пока я не вижу перелома в общественном сознании под влиянием этих атак. Дело в том, что пока частные случаи и пропаганде удается использовать это в собственных целях,
– отметил социолог.
Пропагандисты уверяют общество, что если они не победят в войне, то их начнут массированно бомбить, убивать и т.д.
В то же время немалый эффект на россиян произвела принудительная мобилизация в России. Тогда из страны сбежали сотни тысяч, многие из которых больше не вернется.
"Было по ним, когда российские войска разгромили в Харьковской области. Пропаганда пыталась это скрыть, но насилие стояло сильное у тех же ура-патриотов", – напомнил Эйдман.
А вот удары беспилотниками на россиян не производят впечатление. Уж, пожалуй, и сами привыкли к постоянному "хлопку". Главное же, по их мнению, просто "не смотреть вверх".
Скрыть все не смогут
Несмотря на все, российская пропаганда до сих пор пытается показать россиянам, в том числе и так называемым Z-патриотам, что на фронте дела обстоят хорошо. Однако как только фронт посыплется настолько, что пропаганда уже не сможет этого скрывать, а в России будут вынуждены принудительно мобилизовать еще десятки или сотни тысяч человек, все может пойти кувырком.
Любые расколы и трещины будут расширяться и углубляться, любые столкновения будут интенсифицироваться. В том числе и у патриотов. Значительная часть отвернется от Путина (не только поклонников Пригожина). Очевидно, это будет одним из факторов, приближающих крах путинского режима,
– заметил Игорь Эйдман.
Однако для этого все-таки мало только внутренних причин. Обязательной составляющей для свержения режима Владимира Путина является давление и военное, и политическое, и экономическое.
Взрывы в России: последние новости
- В ночь на 28 августа неспокойно в очередной раз было в Москве. По версии российских СМИ, столицу атаковал беспилотник, который вроде бы сбили. Местные уверяют, что произошло возле вертолетного завода. Заметим, что этот завод занимается исследовательско-конструкторской и научно-исследовательской работой. Кроме того, среди обязанностей проектирования, строительства и испытания опытных образцов вертолетов.
- Удар испытал и аэродром в Курске на ночь 27 августа. Как уже упоминалось, дроны повредили 4 самолета и системы ПВО. Местные сообщили о, по меньшей мере, 13 взрывах.
- Российские СМИ вместо этого концентрируются на ударе по самому Курску. Мол, был поврежден жилой дом и корпус университета. При этом следует добавить, министр обороны Сергей Шойгу не скрывает, что в жилых кварталах системы РЭБ направляют на беспилотники и сбивают их с курса. Таким образом, фактически они сами направляют дроны на дома.
- Беспокойно россиянам было и ночью 25 августа. Тогда сразу в нескольких областях раздались взрывы. Речь идет о Калужской, Тульской, Курской областях, а также Москве.