Такі події уже відбувались раніше. Але, найімовірніше, лише почастішають у найближчому майбутньому. Детальніше про це 24 Каналу розповів Ігор Ейдман – політолог і соціолог із Німеччини.
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Що негативно впливає на росіян
У ніч на 27 серпня військова контррозвідка СБУ атакувала аеродром у Курську. Дрони-камікадзе пошкодили чотири літаки Су-30 та один МІГ-29. Також серед уражених цілей – радари комплексу С-300 та два "Панцирі".
Водночас не лише цей удар по Курську чули й бачили росіяни. Останнім часом у російських містах все частіше з'являється "бавовна".
Поки я не бачу перелому у громадській свідомості під впливом цих атак. Річ у тім, що поки це приватні випадки й пропаганді вдається використовувати це у власних цілях,
– зазначив соціолог.
Пропагандисти запевняють суспільство, що якщо вони не переможуть у війні, то їх почнуть масовано бомбити, вбивати тощо.
Натомість чималий ефект на росіян справила примусова мобілізація в Росії. Тоді з країни втекли сотні тисяч, багато з яких більше не повернеться.
"Било по них, коли російські війська розгромили у Харківській області. Пропаганда намагалась це приховати, але ґвалт стояв сильний в тих же ура-патріотів", – нагадав Ейдман.
А ось удари безпілотниками на росіян не справляють враження. Уже, мабуть, і самі звикли до постійної "бавовни". Головне ж, на їхню думку, просто "не дивитись вгору".
Приховати все не зможуть
Попри все російська пропаганда досі намагається показати росіянам, зокрема і так званим Z-патріотам, що на фронті справи йдуть добре. Однак щойно фронт посиплеться настільки, що пропаганда уже не зможе цього приховувати, а в Росії будуть змушені примусово мобілізувати ще десятки чи сотні тисяч людей, все може піти шкереберть.
Будь-які розколи та тріщини розширятимуться та поглиблюватимуться, будь-які зіткнення інтенсифікуватимуться. Зокрема й в патріотів. Значна частина відвернеться від Путіна (не лише прихильників Пригожина). Очевидно, це буде одним з факторів, що наближатиме крах путінського режиму,
– зауважив Ігор Ейдман.
Однак для цього все-таки мало лише внутрішніх причин. Обов'язковою складовою для повалення режиму Владіміра Путіна є тиск і військовий, і політичний, і економічний.
Вибухи у Росії: останні новини
- В ніч на 28 серпня неспокійно вкотре було у Москві. За версією російських ЗМІ, столицю атакував безпілотник, який начебто збили. Місцеві запевняють, що сталось це біля вертолітного заводу. Зауважимо, що цей завод займається дослідницько-конструкторською та науково-дослідною роботою. Крім того, серед обов'язків проєктування, будівництво і випробування дослідних зразків вертольотів.
- Удару зазнав й аеродром у Курську проти ночі 27 серпня. Як вже було згадано, дрони пошкодили 4 літаки та системи ППО. Місцеві повідомили про щонайменше 13 вибухів.
- Російські ЗМІ натомість концентруються на ударі по самому Курську. Мовляв, було пошкоджено житловий будинок і корпус університету. При цьому варто додати, міністр оборони Сєргєй Шойгу не приховує, що в житлових кварталах системи РЕБ направляють на безпілотники та збивають їх з курсу. У такий спосіб фактично вони самі направляють дрони на будинки.
- Неспокійно росіянам було й вночі 25 серпня. Тоді відразу у кількох областях пролунали вибухи. Мовиться про Калузьку, Тульську, Курську області, а також Москву.