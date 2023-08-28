Такі події уже відбувались раніше. Але, найімовірніше, лише почастішають у найближчому майбутньому. Детальніше про це 24 Каналу розповів Ігор Ейдман – політолог і соціолог із Німеччини.

Вас може зацікавити Той, хто просуває позицію Москви․ Як Росія маніпулює масами і купувала європейські ЗМІ у 2022-му

Що негативно впливає на росіян

У ніч на 27 серпня військова контррозвідка СБУ атакувала аеродром у Курську. Дрони-камікадзе пошкодили чотири літаки Су-30 та один МІГ-29. Також серед уражених цілей – радари комплексу С-300 та два "Панцирі".

Водночас не лише цей удар по Курську чули й бачили росіяни. Останнім часом у російських містах все частіше з'являється "бавовна".

Поки я не бачу перелому у громадській свідомості під впливом цих атак. Річ у тім, що поки це приватні випадки й пропаганді вдається використовувати це у власних цілях,

– зазначив соціолог.

Пропагандисти запевняють суспільство, що якщо вони не переможуть у війні, то їх почнуть масовано бомбити, вбивати тощо.

Натомість чималий ефект на росіян справила примусова мобілізація в Росії. Тоді з країни втекли сотні тисяч, багато з яких більше не повернеться.

"Било по них, коли російські війська розгромили у Харківській області. Пропаганда намагалась це приховати, але ґвалт стояв сильний в тих же ура-патріотів", – нагадав Ейдман.

А ось удари безпілотниками на росіян не справляють враження. Уже, мабуть, і самі звикли до постійної "бавовни". Головне ж, на їхню думку, просто "не дивитись вгору".

Приховати все не зможуть

Попри все російська пропаганда досі намагається показати росіянам, зокрема і так званим Z-патріотам, що на фронті справи йдуть добре. Однак щойно фронт посиплеться настільки, що пропаганда уже не зможе цього приховувати, а в Росії будуть змушені примусово мобілізувати ще десятки чи сотні тисяч людей, все може піти шкереберть.

Будь-які розколи та тріщини розширятимуться та поглиблюватимуться, будь-які зіткнення інтенсифікуватимуться. Зокрема й в патріотів. Значна частина відвернеться від Путіна (не лише прихильників Пригожина). Очевидно, це буде одним з факторів, що наближатиме крах путінського режиму,

– зауважив Ігор Ейдман.

Однак для цього все-таки мало лише внутрішніх причин. Обов'язковою складовою для повалення режиму Владіміра Путіна є тиск і військовий, і політичний, і економічний.

Вибухи у Росії: останні новини